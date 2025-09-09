Sport

Mihai Stoica, încântat de decizia lui Gigi Becali cu privire la Vlad Chiricheș: „Nimeni nu îi poate spune de ce a făcut asta”

Mihai Stoica a vorbit despre rolul important al lui Vlad Chiricheș la FCSB, după ce patronul Gigi Becali a decis ca experimentatul fotbalist să rămână în lotul pentru Superliga.
Bogdan Mariș
09.09.2025 | 21:30
Mihai Stoica l-a felicitat pe Gigi Becali pentru decizia luată cu privire la viitorul lui Vlad Chiricheș. FOTO: colaj Fanatik / Sport Pictures

Gigi Becali a anunțat după partida CFR Cluj – FCSB 2-2 că Vlad Chiricheș nu va mai evolua pentru formația „roș-albastră” de acum încolo, iar FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că acesta va ocupa un post în cadrul clubului. Pentru moment însă, experimentatul fotbalist a rămas în lotul trimis de FCSB la LPF pentru partidele de campionat.

Mihai Stoica, încântat după decizia luată de Gigi Becali

Vlad Chiricheș a fost exclus din lista pe care FCSB a trimis-o la UEFA pentru partidele din Europa League, însă „veteranul” a rămas în lotul pentru competițiile interne. Decizia patronului Gigi Becali a fost aplaudată de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei fiind încântat de faptul că acesta va fi prezent în continuare în vestiarul echipei.

„Mă bucur foarte mult că Gigi s-a răzgândit, am sperat să facă asta. Dawa va avea drept de joc în Europa League și Cupa României. O să vă spun un singur lucru. Unul dintre cele mai eficiente mijloace de recuperare este camera hiperbarică. Este regulamentară, poți sta oricât. Numai să fii profesionist și să vrei să stai. Toți erau reticenți.

Singurul care s-a dus a fost Chiricheș. În momentul acesta, 17 jucători merg la camera hiperbarică. Asta datorită lui Vlad Chiricheș. A influențat și alți fotbaliști să meargă la un nutriționist. Cred că este cea mai respectată persoană care intră în vestiar la noi. Este un profesionist desăvârșit. Nimeni nu îi poate spune de ce a făcut asta”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Vlad Chiricheș, propus la alte formații din Superligă

După ce Gigi Becali a anunțat că Vlad Chiricheș nu își va mai continua cariera de fotbalist la FCSB, Giovanni Becali s-a pronunțat cu privire la viitorul fotbalistului, pe care l-a propus unor alte formații din Superligă, precum Hermannstadt sau UTA. „Chiricheș e un băiat care nu bagă în seamă.

Poate pleacă la altă echipă. Eu cred că sunt echipe care au nevoie de Chiricheș, la noi în țară. Chiricheș poate să meargă și la Sibiu, și la Arad. Cine nu l-ar lua pe Chiricheș? Nu știu dacă CFR Cluj l-ar lua”, a declarat impresarul în exclusivitate pentru FANATIK, la emisiunea „Don Giovanni”.

  • 300.000 de euro este cota actuală a lui Vlad Chiricheș, conform transfermarkt
  • 12 partide a strâns experimentatul fotbalist pentru FCSB în acest sezon
