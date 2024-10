Mihai Stoica, încurajări pentru Ștefan Târnovanu înainte de Cipru – România: „Are toată viața în față!”

Managerul general al campioanei României este de părere că Florin Niță va fi ales titular de Mircea Lucescu pentru duelul cu Cipru, însă explică motivul pentru care Ștefan Târnovanu are toată cariera înainte pentru a fi portarul echipei naționale.

Mihai Stoica, încurajări pentru Ștefan Târnovanu înainte de Cipru – România

Mihai Stoica îl încurajează pe dintre Cipru și România, chiar dacă este de părere că Florin Niță va fi titularul ales de Mircea Lucescu pentru a evolua pe „AEK Arena”.

„Niță și Moldovan sunt de același tip, sunt portari de reflexe. Târnovanu e alt tip. Depinde cum vrea Mircea Lucescu, nu știm metodele la care apelează Mircea Lucescu acum. Cred că Niță va fi titular.

Nu e diferența între Neuer și Ter Stegen. Târnovanu are viața înainte. E diferență mare, Ștefan Târnovanu e născut în 2000, Florin Niță este născut în 1987.

Dacă despre Târnovanu putem spune că are viața și cariera înainte, Ter Stegen are viața înapoi, are deja 32 de ani. E cu totul altceva”, a spus Mihai Stoica, la TV .

FCSB, în căutarea unui portar după oferta refuzată de Petrolul Ploiești

Între timp, FCSB continuă să caute un portar de rezervă, după ce Petrolul Ploiești a refuzat oferta campioanei României pentru Lukas Zima. Mihai Stoica a vorbit despre oferta pe care FCSB a făcut-o pentru Lukas Zima, portarul Petrolului Ploiești.

Andrei Vlad, portarul de rezervă al „roș-albaștrilor” va pleca liber de contract în pauza competițională din iarnă, de FANATIK.

„Am făcut o ofertă pentru Zima, a fost refuzată oferta noastră și asta a fost! Nu avem cum să dăm 500.000 de euro pentru un portar. Nouă ne trebuie un portar care să-l țină în priză pe Târnovanu, portarul echipei naționale.

Le-am spus celor de la Petrolul că sunt mulți portari liberi, care pot să fie luați cum a fost Siegrist la Rapid. E drept, trebuie să îi cauți. Noi ne dorim portari români, dar nu se găsesc atât de ușor”, a mai spus Mihai Stoica.