Mihai Stoica îndreaptă tunurile către CSA Steaua: „Milioane de euro folosite ca să fie plătiți niște jucători de mâna a doua”

în manșa secundă a dublei cu Dunajska Streda din turul 3 preliminar al UEFA Europa Conference League. Roș-albaștrii așteaptă peste 40 de mii de spectatori al meciul care îi poate duce în play-off-ul competiției. Prilej excelent ca Mihai Stoica să dea de pământ cu rivalii de la CSA Steaua.

CSA Steaua, făcută praf de Mihai Stoica: „În loc să fie folosiți pentru tehnică militară, pentru echipamente…”

Managerul general al vicecampioanei României este de părere că fotbaliștii lui Nicolae Dică este strâns legat de așa-zisele nedreptăți care i s-au făcut FCSB-ului sezonul trecut. Printre acestea, roș-albaștrii n-au fost lăsați să joace ultimul meci din SuperLiga, cu CFR Cluj, pe stadionul din Ghencea.

ADVERTISEMENT

„(n.r. de unde emulația asta?) Dacă n-ar fi fost foarte multă lume și la meciul cu Saburtalo, aș fi zis că și achizițiile conteză foarte mult, că e cel mai scump transfer intern din ultimii ani David Miculescu, dar eu cred că sunt două motive principale.

Unul se vede în tot fotbalul românesc, că lumea s-a întors pe stadioane. Acest motiv are două ramificații: că viața s-a scumpit foarte tare, pe stadion poți să ajungi fără să te coste foarte mult, iar pandemia i-a făcut pe oameni să iasă din case.

ADVERTISEMENT

Motivul principal cred că este ocazionat de greșelile foarte mari făcute de oamenii politici, guvernanții, care ne-au interzis să jucăm pe stadioane, care ne-au izgonit din București și a trebuit să jucăm la Buzău.

Steliștii, cei care știu că FCSB e Steaua, vor să vină numai ca să-și exprime atașamentul față de echipă și pentru a demonstra că alții, care s-au înființat acum… citesc că o echipă care n-are posibilitatea să promoveze folosește 2 milioane.

ADVERTISEMENT

În loc să fie folosiți pentru tehnică militară, pentru echipamente, noi îi folosim ca să fie plătiți niște jucători de mâna a doua într-o competiție pe care nu o pot câștiga, iar lumea nu vrea așa ceva.

Nu vrea populismul ăsta! Nu există așa ceva! E o echipă care nu are suporteri, care are 1.000 și spun prin ziare că au fost 2.500. La noi sunt 40.000. Să schimbe legile dacă vor să facă cu adevărat ceva. Dar ce înseamnă asta? Noi, dacă n-am lipsit nicio secundă, cum să nu fim noi Steaua? În 2003, turul a fost cu o formă de organizare. Apoi, tot noi am fost. Cum să fie altă echipă care s-a înființat în 2017?

ADVERTISEMENT

Acum citesc că va fi eternul derby. Ce derby? Derby a fost când am câștigat noi cu 6-0, cu stadionul plin. Rapid e Rapid pentru că acolo sunt suporterii. La Craiova e mai complicat”, a declarat Mihai Stoica, potrivit .

ADVERTISEMENT

„Se mai întreabă cineva cine e Steaua?”

Returul dintre FCSB și Dunajska Streda va începe de la scorul de 1-0 pentru echipa lui Nicolae Dică. În tur, roș-albaștrii s-au impus grație reușitei lui Joonas Tamm, din minutul 69.

Conform spuselor lui Mihai Stoica, pe Național Arena se vor afla în jur de 41 de mii de spectatori. Managerul general al vicecampioanei consideră această o dovadă a faptului că FCSB este, de fapt, „adevărata Steaua”.

„Cu peluza închisă de UEFA și zonele tampon respectate cu strictețe, capacitatea Arenei Naționale se reduce la aproximativ 41.000 locuri pe scaune. În aceste condiții, ne apropiem de sold out. Se mai întreabă cineva care e adevărata Steaua? Eu mă întreb doar câte stadioane ne-ar trebui joia viitoare dacă trecem de Dunajska Streda”, a scris MM Stoica, pe Facebook.