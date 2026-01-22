Sport

Mihai Stoica, informații despre transferurile de la FCSB. Gigi Becali i-a dat pe mână 6 milioane de euro

FCSB se pregătește de meciul din Europa League cu Dinamo Zagreb. Înaintea jocului, Mihai Stoica a dezvăluit care sunt planurile în privința campaniei de transferuri.
Traian Terzian
22.01.2026 | 14:00
Mihai Stoica informatii despre transferurile de la FCSB Gigi Becali ia dat pe mana 6 milioane de euro
Mihai Stoica, anunț despre campania de transferuri de la FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
”Roș-albaștrii” au realizat două transferuri în această iarnă, iar Mihai Stoica a explicat ce se va întâmpla în continuare. Care este singura condiție ca FCSB să mai aducă jucători în zilele următoare.

Mihai Stoica, detalii de ultimă oră despre campania de transferuri de la FCSB

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a anunțat că nu mai plănuiește niciun transfer pentru perioada de iarnă, considerând că lotul pe care Elias Charalambous îl are la dispoziție nu mai are nevoie de completări.

”Nu mai vine nimeni. Doar dacă pleacă cineva pentru că mai este timp. Fereastra e deschisă, doar atunci ne-am gândi dacă trebuie să mai vină. Deocamdată, avem posturi triplate. Toate posturile sunt dublate, iar unele sunt triplate”, a declarat Mihai Stoica, pentru Prima Sport.

Câți bani i-a dat Gigi Becali pentru transferuri

Oficialul de la FCSB a decis să închidă aici campania de transferuri a celor de la FCSB, în ciuda faptului că Gigi Becali i-a dat pe mână nu mai puțin de 6 milioane de euro pentru a aduce jucători și a întări lotul.

”Nu știu dacă mai transferăm ceva sau nu. Mihai Stoica se ocupă. Am eu timp să mă ocup de toate?! Lui MM Stoica i-am dat puterea. El decide. Nu mai văd nimic în România care să-mi placă.

Și nu stau eu să mă uit la jucători din străinătate. Se uită MM. Eu nu știu. Nu mă mai interesează. Dacă aducem, va fi din străinătate. MM se uită și dacă găsește ceva, i-am dat puterea să aducă. Are 6 milioane de euro în conturi și face ce vrea”, spunea Becali, în urmă cu câteva zile, pentru gsp.ro.

Ce transferuri a făcut FCSB în această iarnă

În ciuda faptului că Gigi Becali anunța la finalul anului trecut că vrea să aducă 4-5 jucători pentru partea a doua a sezonului, FCSB nu a făcut decât două transferuri în această iarnă. Și ambii jucători au venit liberi de contract.

Primul care a semnat cu ”roș-albaștrii” a fost fundașul central Andre Duarte, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Portughezul s-a despărțit cu scandal de Ujpest, iar maghiarii au întârziat trimiterea actelor, astfel că jucătorul nu a putut fi folosit la partida pierdută cu FC Argeș.

Al doilea jucător luat de FCSB este mijlocașul Ofri Arad, și el anunțat în exclusivitate de FANATIK. Israelianul de 27 de ani s-a despărțit de Kairat Almaty, după ce în toamnă a marcat pentru campioana Kazahstanului într-un meci cu Inter Milano din Champions League.

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
