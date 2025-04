Mihai Stoica, informații din interior despre transferul lui Florin Tănase la Espanyol: „Poate să plece când vrea”

FANATIK că Florin Tănase se află în atenția unei echipe din La Liga. Impresarul la FANATIK SUPERLIGA despre interesul lui Espanyol Barcelona pentru Florin Tănase, dând mai multe detalii despre mutare.

Mihai Stoica, informații din interior despre transferul lui Florin Tănase la Espanyol

cu privire la interesul lui Espanyol pentru Florin Tănase: „N-am primit niciun mail. Nu vreau să fac bășcălie… nu am primit nimic”.

„El mai are un an, dar poate să plece când vrea, are o înțelegere cu Gigi. N-am ce să comentez, a vorbit Vulturar. Știu eu ce discuții are Vulturar în Spania? Că are multe relații, e ocupat”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

„Legat de Coman, urmează să se discute la TAS, să se judece la TAS. E clar că vom lua banii pe el, dar ne judecăm. Nu e primul caz și probabil că nu e nici ultimul. Vrăjeala asta cu Vietnamul… e o găinărie. FIFA n-ar fi decis într-o astfel de speță altfel.

Eu cred că ani de zile se va aștepta. Întrebați-l pe Budescu când și-a luat banii. Tot prin Vietnam îi trimiseseră banii, n-au nici imaginație”, a declarat Mihai Stoica.

„E cel mai bun sezon al lui!”

Florin Vulturar a dat mai multe detalii despre interesul : „Da, este prietenul meu și asociatul meu, pentru că eu îl reprezint. Există un interes destul de mare din Spania. Nu vreau să spun de echipă, pentru că nu este normal, perioada de transferuri nu a început încă.

Vă dați seama, a avut un sezon extraordinar, este cel mai bun sezon al lui. E jucător de națională, a jucat bine în cupele europene și există interes. Singura problemă pe care o să o întâmpinăm este salariul lui. Chiar dacă este echipă de LaLiga, el are pretenții financiare destul de mari, pentru că a stat mult timp în zona Golfului”.

„Nu o să fie chiar atât de simplu, dar vom vedea în perioada de transferuri. Acum el se focusează pe campionat, să câștige campionatul și să joace la națională. În vară vor fi mai multe discuții, dar acum, într-adevăr, e interesată o formație din LaLiga de el.

Nu vreau să vorbesc de echipă, nu mi se pare normal. Chiar m-a rugat să nu dăm în presă niciun nume de echipă. Salariul trebuie să fie minim de 7 cifre… Nu știu dacă acceptă doar un milion de euro”, a mai spus Florin Vulturar pentru FANATIK.