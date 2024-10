Mihai Stoica, înfuriat de sumele dezvăluite din transferul lui Zima la FCSB: „Mă bucur când ies agenții și spun lucruri confidențiale”

FCSB a mai reușit un transfer important în această perioadă. Lukas Zima, portarul Petrolului Ploiești, va veni la echipa bucureșteană din iarnă, Detaliile contractuale dezvăluite i-au stârnit furia lui Mihai Stoica.

„Sunt lucruri confidențiale. Pentru ce să ieși să spui?”. Mihai Stoica, furios

Cehul va reprezenta un concurent de luat în serios pentru Ștefan Târnovanu, titularul din poarta campioanei României.

Se pare că Mihai Stoica a fost deranjat de faptul că detaliile din contractul lui Zima cu FCSB au fost deja dezvăluite. Președintele Consiliului de Administrație al bucureștenilor a răbufnit.

„E rezolvat! Am dat 250.000 de euro plus bonusuri. Are contract pe trei ani. Mă bucur când ies agenții și spun lucrurile care sunt confidențiale.

Nu mă interesează ce face până în iarnă. Din iarnă e jucătorul nostru. Pentru ce să ieși să spui? E sunt bucuros de această mutare. Zima a avut prestații care să-l aducă la FCSB, nu agenții lui, dar mă rog…”, a declarat Mihai Stoica la

Impresarul lui Zima, toate detaliile despre transferul fotbalistului la FCSB

Mihai Stan, impresarul portarului de 30 de ani, „Zima a vrut să ajute Petrolul prin plecarea lui și cei de la FCSB au acceptat chestia asta, să plătească transferul.

250.000 de euro a fost transferul plus niște bonusuri de performanță. A semnat pe trei ani”, a spus agentul lui Zima referitor la detaliile din contractul fotbalistului.

Pe lângă faptul că Zima a dorit ca Petrolul să beneficieze de o sumă importantă de bani în urma transferului său, există și o altă ambiție pentru care cehul a făcut pasul la FCSB:

„Eu consider că prin această mutare la FCSB el are șanse mari să prindă naționala Cehiei, iar de aici lucrurile vor merge într-un sens bun. Eu cred că va ajunge la echipa națională de la FCSB”, a mai spus Mihai Stan despre Zima la FANATIK SUPERLIGA.