Mihai Stoica, îngrijorat după FCSB – Young Boys 0-2: „Degeaba ai tapet frumos, dacă pereţii sunt de rigips!”. Atac la FRF: „Nu dau doi bani pe doleanţele noastre!”

din a doua etapă a Europa League. Roş-albaştrii nu au timp de respiro. Peste doar trei zile urmează duelul cu Universitatea Craiova, foarte important în acest context al clasamentului.

Mihai Stoica, prima reacţie după FCSB – Young Boys 0-2: „Cu toţi titularii pe teren nu am ajuns la poartă ca în prima parte”

Mihai Stoica a declarat că înfrângerea nu a venit din cauza prezenţei în echipa de start a mai multor jucători de plan secund, spunând că aceeaşi strategie a funcţionat în urmă cu o săptămână în Olanda:

„Ieşim destul de şifonaţi. L-am pierdut pe Edjouma, să vedem ce se întâmplă cu Miculescu. La fotbal niciodată nu ştii. Dacă şi cu parcă. Aproximativ în aceeaşi distribuţie am început la Deventer cu Go Ahead şi am câştigat.

Acum am pierdut. În a doua repriză, cu toţi titularii pe teren nu am ajuns la poartă ca în prima parte. Este o competiţie nebună, orice se poate întâmpla. Cu Bologna este meci mult mai complicat, teoretic.

Până atunci avem meci cu Universitatea Craiova, care e pe cai mari şi sper să îi descălecăm. Dar sper ca fanii noştri să se răzgândească şi să vină. Din păcate, se anunţă record negativ la stadion.

Fotbaliştii pun în prim plan cupele europene, iar Europa League este foarte interesantă. În niciun caz nu a fost nimeni azi cu gândul la meciul de duminică. , un singur antrenament cu echipa”, a spus Mihai Stoica la Primasport.

„Tavi Popescu începe să urce, dar scara e ocupată”

Managerul general al FCSB-ului este îngrijorat de problemele care au apărut în defensivă. Radunovic nu este recuperat la capacitate maximă, în timp ce Graovac şi Dawa sunt accidentaţi. În plus, gazonul de pe Arena Naţională e cu probleme:

„Am fost forţaţi să recurgem la un compartiment defensiv improvizat. Pe Radunovic îl chinuie pubalgia, Graovac e out, Dawa e out. Terenul mă îngrijorează, nu arată bine, a şi plouat.

Mereu a fost covor aici, acum s-a găurit covorul. Sunt destule chestii care au fost neaşteptat de slabe. Nu e momentul să vorbim la cald, dar problemele le vorbim între noi, aşa cum ştiţi. Tavi Popescu începe să urce, dar scara e ocupată.

Trebuie să dea la o parte. Pe scările rulante unii nu ţin dreapta. S-ar putea strecura, dar trebuie să joace din nou şi nu după două-trei săptămâni. Să aibă acelaşi nivel, să aibă realizări: gol, assist, pre assist sau penalty scos. Nu sunt variante la îndemână.

Este bine să ai un lot mare, dar nu e bine nici să ai inflaţie pe anumite poziţii. Un jucător care intră cu întindere, poate să facă ruptură. Noi avem probleme la bază, că în faţă stăm bine. Putem alinia trei echipe în atac”, a spus Mihai Stoica.

Despre FCSB – Universitatea Craiova: „Ei sunt ceva la ora asta, noi nu suntem nici măcar în pluton”

Mihai Stoica vede un meci dificil împotriva Universităţii Craiova şi lasă de înţeles că toată presiunea va fi pe FCSB, care este în continuare în criză mare de puncte, după startul foarte slab în SuperLiga:

„Degeaba ai tapetul frumos, dacă pereţii sunt de rigips şi nu sunt susţinuţi. Universitatea Craiova vine mâine la Bucureşti, tratează cu maximă seriozitate, va fi care pe care.

Ei sunt ceva la ora asta, noi nu suntem nici măcar în pluton. Pentru noi nu mai e devreme. Se împuţinează etapele, în Cupa României avem o grupă infernală. Altora vin adversarii să joace la ei acasă”.

„Cei de la Federaţie care organizează nu dau doi bani pe doleanţele noastre”

În final, managerul general al campioanei a lansat un atac la adresa FRF pentru formatul din Cupa României. FCSB va juca toate cele trei meciuri din grupe în deplasare:

„Noi mergem la Bistriţa unde se va repara nocturna, mergem la UTA, până şi la Craiova. Meritul sportiv s-a anulat. Nu mai e nimic de spus. Este un format excepţional, se anulează meritul sportiv.

Cei de la Federaţie care organizează nu dau doi bani pe doleanţele noastre. Chiar nu dau doi bani. Europa League este un fel de Champions League wanna be. Avem timp să ne gândim la meciul cu Bologna în zilele premergătoare”.