Mihai Stoica, îngrozit când a văzut cine e arbitru la FCSB – Rapid: „Am zis că batem mâine. M-am grăbit”

Mihai Stoica (59 de ani) s-a speriat când a aflat ce arbitru a fost delegat la FCSB – Rapid, derby-ul primei etape din play-off. Președintele C.A. al campioanei României nu mai e sigur că echipa sa va lua toate cele trei puncte.

FCSB – Rapid se joacă în prima etapă a play-off-ului SuperLigii, stagiunea 2024-2025. Derby-ul de pe Arena Națională e programat duminică, 16 martie, de la ora 21:00. Roș-albaștrii au o serie de coșmar cu rivala din Giulești, opt meciuri la rând fără victorie.

Înaintea partidei, . Oficialul campioanei României s-a răzgândit însă când a văzut că

„Ieri la emisiune am zis că simt că batem mâine. Mi-e că m-am grăbit cu feelingu’ ăla. Între timp am aflat cine e la VAR. No more feelings rn (n.r. – right now)”, a scris Mihai Stoica pe contul personal de Facebook.

CCA l-a delegat pe Ovidiu Hațegan în ciuda . Derby-ul de pe Arena Națională va fi arbitrat la centru de Horațiu Feșnic, care îi va avea ca asistenți pe Mihai Marica și pe Alexandru Cerei. Rezervă va fi Horia Mladinovici, în timp ce, în camera VAR, alături de Hațegan se va afla Mircea Orbuleț.

FCSB, opt meciuri la rând fără victorie cu Rapid

FCSB speră să înceapă cu dreptul play-off-ul și să rupă blestemul meciurilor cu Rapid. Giuleștenii au opt derby-uri la rând fără înfrângere. Ultima victorie a campioanei României datează din 6 noiembrie 2022, când FCSB a câștigat cu 3-1 în etapa a 17-a a sezonului regulat.

„Vom câștiga, simt eu. Când jucătorii au fost jigniți în așa fel. Au făcut un meci excepțional în inferioritate numerică și să spui că am fost dopați. E o mare jignire, jucătorii sunt foc în vestiar”, a spus Mihai Stoica, la TV .