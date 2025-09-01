Mihai Stoica, înțepături la adresa lui Sebastian Colțescu după CFR Cluj – FCSB 2-2: „Nu e penalty, nici corner”

Partida dintre CFR Cluj și FCSB, din etapa a 8-a din SuperLiga, s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Arbitrajul lui Sebastian Colțescu a fost criticat din ambele tabere, iar Mihai Stoica a ținut, la rându-i, să arunce câteva vorbe la adresa centralului.

Mihai Stoica, înțepături la adresa lui Colțescu după CFR Cluj – FCSB 2-2

a fost dur criticat după finalul celor 90 de minute. Atât Gigi Becali, cât și Cristi Balaj s-au declarat nedreptățiți de deciziile pe care le-a luat centralul de-a lungul partidei din etapa a 8-a din SuperLiga.

Ei bine, centralul cu experiență nu a „scăpat” nici de o reacție a lui Mihai Stoica. La scurt timp după fluierul final, oficialul de la FCSB a postat un mesaj pe contul oficial de Facebook. Textul a fost următorul: „Pentru Colțescu, dacă respingi mingea cu mâna, nu e penalty. Nici corner”.

Acest mesaj a făcut referire la momentul în care Adrian Păun a respins cu mâna un șut, însă Sebastian Colțescu nu a acordat lovitură de pedeapsă. Cât despre corner, . La acel moment mingea nu era în joc, de asta nu s -a acordat lovitură de pedeapsă, însă FCSB avea o lovitură de colț. Ei bine, roș-albaștrii nu au mai executat lovitura fixă, centralul hotărând să ofere minge de arbitru pentru CFR Cluj.

Elias Charalambous, în asentiment cu MM Stoica

și a declarat că nu înțelege decizia lui Sebastian Colțescu din minutele de prelungiri. Tehnicianul de la FCSB consideră că echipa sa trebuia să mai aibă un penalty, iar arbitrul a greșit în momentul în care nu l-a acordat.

Vreau să vorbesc despre ultima fază a meciului. A fost ciudat pentru mine. Din moment ce arbitrul a spus că mingea nu era în joc (n.r – când Abeid l-a lovit pe Șut), atunci arbitrul ar fi trebuit să dicteze corner. Dacă mingea era în joc, trebuia penalty și roșu. Nu înțeleg de ce a reluat jocul cu posesie pentru CFR. Poate că am uitat noi cum stau lucrurile în fotbal sau poate s-au schimbat regulamentele peste noapte.

