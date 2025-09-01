Stiri sportive

Mihai Stoica, înțepături la adresa lui Sebastian Colțescu după CFR Cluj – FCSB 2-2: „Nu e penalty, nici corner”

Mihai Stoica a ținut să critice maniera de arbitraj a lui Sebastian Colțescu din CFR Cluj - FCSB 2-2. Ce a spus oficialul roș-albaștrilor despre fazele controversate ale duelului.
Iulian Stoica
01.09.2025 | 06:30
Mihai Stoica, reacție dură după arbitrajul lui Colțescu din CFR Cluj - FCSB. Sursă foto: Colaj Fanatik

Partida dintre CFR Cluj și FCSB, din etapa a 8-a din SuperLiga, s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Arbitrajul lui Sebastian Colțescu a fost criticat din ambele tabere, iar Mihai Stoica a ținut, la rându-i, să arunce câteva vorbe la adresa centralului.

Mihai Stoica, înțepături la adresa lui Colțescu după CFR Cluj – FCSB 2-2

Arbitrajul lui Sebastian Colțescu din partida CFR Cluj – FCSB a fost dur criticat după finalul celor 90 de minute. Atât Gigi Becali, cât și Cristi Balaj s-au declarat nedreptățiți de deciziile pe care le-a luat centralul de-a lungul partidei din etapa a 8-a din SuperLiga.

Ei bine, centralul cu experiență nu a „scăpat” nici de o reacție a lui Mihai Stoica. La scurt timp după fluierul final, oficialul de la FCSB a postat un mesaj pe contul oficial de Facebook. Textul a fost următorul: „Pentru Colțescu, dacă respingi mingea cu mâna, nu e penalty. Nici corner”.

Acest mesaj a făcut referire la momentul în care Adrian Păun a respins cu mâna un șut, însă Sebastian Colțescu nu a acordat lovitură de pedeapsă. Cât despre corner, Mihai Stoica a amintit de momentul în care Aly Abeid a văzut roșu după un contact cu Adrian Șut în careu. La acel moment mingea nu era în joc, de asta nu s -a acordat lovitură de pedeapsă, însă FCSB avea o lovitură de colț. Ei bine, roș-albaștrii nu au mai executat lovitura fixă, centralul hotărând să ofere minge de arbitru pentru CFR Cluj.

Elias Charalambous, în asentiment cu MM Stoica

Elias Charalambous este în asentiment cu Mihai Stoica și a declarat că nu înțelege decizia lui Sebastian Colțescu din minutele de prelungiri. Tehnicianul de la FCSB consideră că echipa sa trebuia să mai aibă un penalty, iar arbitrul a greșit în momentul în care nu l-a acordat.

Vreau să vorbesc despre ultima fază a meciului. A fost ciudat pentru mine. Din moment ce arbitrul a spus că mingea nu era în joc (n.r – când Abeid l-a lovit pe Șut), atunci arbitrul ar fi trebuit să dicteze corner. Dacă mingea era în joc, trebuia penalty și roșu. Nu înțeleg de ce a reluat jocul cu posesie pentru CFR. Poate că am uitat noi cum stau lucrurile în fotbal sau poate s-au schimbat regulamentele peste noapte.

Și acum despre Alibec. Când Risto Radunovic și-a tras un adversar de tricou (n.r – contra lui Dinamo), s-a dat penalty pentru adversară. Ni s-a zis că la tragere de tricou este penalty. Azi, Alibec a fost tras, nu s-a dat nimic. Ar trebui ca regulamentul să fie la fel pentru toate echipele. Nu zic că din acest motiv am pierdut, dar poate că de aceea am pierdut alte jocuri”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă de la final.

