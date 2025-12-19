Sport

Mihai Stoica, „înțepături” pentru Filipe Coelho după ce Craiova a fost eliminată dramatic din Europa: „E o mare greșeală”

Mihai Stoica, rivalul celor de la Universitatea Craiova, a rămas șocat de ce au pățit oltenii la Atena. Nu doar că au pierdut cu AEK, scor 2-3, dar au și fost eliminați dramatic din Conference League
Cristian Măciucă
19.12.2025 | 21:20
Mihai Stoica intepaturi pentru Filipe Coelho dupa ce Craiova a fost eliminata dramatic din Europa E o mare greseala
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica, „înțepături” pentru Filipe Coelho după ce Craiova a fost eliminată dramatică din Europa: „E o mare greșeală”. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Mihai Stoica (60 de ani) a văzut multe în fotbal la viața lui. El a trăi pe viu inclusiv coșmarul de la Middlesbrough. Cu toate acestea, președintele C.A. FCSB a rămas șocat de drama Universității Craiova, care a ratat în ultima secundă calificarea în „primăvara europeană”.

Mihai Stoica, marcat de eliminarea Craiovei din Conference League

Universitatea Craiova a ratat calificarea în play-off-ul Conference League, după ce a pierdut cu 2-3 meciul de la Atena, cu AEK. Oltenii au primit ultimele două goluri în minutele 90+8 și 90+15.

ADVERTISEMENT

Echipa lui Filipe Coelho a terminat astfel pe locul 25 în „faza ligii”, după o serie de patru rezultate nefavorabile, inclusiv surpriza Crystal Palace – KuPS 2-2. „Am trecut prin asta, aşa că… (n.r. – Se aseamănă cu Middlesbrough?) Nu cred că suportă comparaţie un meci care te poate duce în primăvara europeană a unei competiţii intercluburi cu o semifinală de Cupa UEFA.

Cam ce s-a întâmplat la echipa naţională a Franţei, cu calificarea pentru Mondialul din 1994. Atunci, francezii aveau de făcut un punct acasă cu Israel şi Bulgaria şi au făcut 0 puncte. Ce a fost aseară… Nu cred că am mai văzut. A fost o chestie foarte ciudată.

ADVERTISEMENT
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la...
Digi24.ro
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”

Toate, pe final, se întâmplau împotriva Craiovei. Niciodată nu m-am gândit că Crystal Palace poate să facă egal cu KuPs. Craiova este una dintre echipele cu şapte puncte şi golaveraj -2, dar singura de sub linie.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică:...
Digisport.ro
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”

Te gândeşti că i-au avut în mână şi pe Sparta Praga, şi acum nu o să li se şteargă din memorie gesturile pe care le făceau grecii de pe bancă: ‘2-2, e perfect’”, a transmis oficialul FCSB.

Antrenorul Craiovei, Filipe Coelho, arătat cu degetul

Mihai Stoica a criticat tactica lui Filipe Coelho, care, în finalul partidei de pe OPAP Arena, a ales să introducă mai mulți jucători defensivi. În minutul 90+8, când greci au marcat pentru 2-2, Craiova avea în teren nu mai puțin de opt fundași!

ADVERTISEMENT

„Eu zic că antrenorii fac două tipuri de greşeli: când echipa trebuie să dea gol, scot mijlocaşii şi bagă atacanţi; când trebuie să nu primească gol, scot mijlocaşii şi bagă fundaşi. Eu zic că este o mare greşeală. Eu zic că bătălia se dă la mijlocul terenului. Nu mă refer la Coelho”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1.

2,15 e cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Rapid
Italienii detonează bomba finalului de an! Adrian Mutu își poate îndeplini visul de...
Fanatik
Italienii detonează bomba finalului de an! Adrian Mutu își poate îndeplini visul de a antrena Fiorentina
Rezultate SuperLiga, etapa 21. FC Botoșani – CFR Cluj 0-1, ACUM. Gazdele urcă...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 21. FC Botoșani – CFR Cluj 0-1, ACUM. Gazdele urcă pe primul loc cu o victorie
“Dinozaurul” Alex Chipciu face haz de necaz pe seama poreclei: “E caterincă! Soţia...
Fanatik
“Dinozaurul” Alex Chipciu face haz de necaz pe seama poreclei: “E caterincă! Soţia e cam supărată. Zicea că am pe altcineva la cât stau plecat de acasă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Radu Banciu, revoltat după ce Universitatea Craiova a fost eliminată din Europa: 'A...
iamsport.ro
Radu Banciu, revoltat după ce Universitatea Craiova a fost eliminată din Europa: 'A fost ciupeală acolo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!