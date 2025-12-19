Mihai Stoica, „înțepături” pentru Filipe Coelho după ce Craiova a fost eliminată dramatic din Europa: „E o mare greșeală”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica (60 de ani) a văzut multe în fotbal la viața lui. El a trăi pe viu inclusiv Cu toate acestea, președintele C.A. FCSB a rămas șocat de drama Universității Craiova, care a ratat în ultima secundă calificarea în „primăvara europeană”.

Mihai Stoica, marcat de eliminarea Craiovei din Conference League

Universitatea Craiova a ratat calificarea în play-off-ul Conference League, după ce a pierdut cu 2-3 meciul de la Atena, cu AEK. Oltenii au primit ultimele două goluri în minutele 90+8 și 90+15.

ADVERTISEMENT

Echipa lui Filipe Coelho a terminat astfel pe locul 25 în „faza ligii”, „Am trecut prin asta, aşa că… (n.r. – Se aseamănă cu Middlesbrough?) Nu cred că suportă comparaţie un meci care te poate duce în primăvara europeană a unei competiţii intercluburi cu o semifinală de Cupa UEFA.

Cam ce s-a întâmplat la echipa naţională a Franţei, cu calificarea pentru Mondialul din 1994. Atunci, francezii aveau de făcut un punct acasă cu Israel şi Bulgaria şi au făcut 0 puncte. Ce a fost aseară… Nu cred că am mai văzut. A fost o chestie foarte ciudată.

ADVERTISEMENT

Toate, pe final, se întâmplau împotriva Craiovei. Niciodată nu m-am gândit că Crystal Palace poate să facă egal cu KuPs. Craiova este una dintre echipele cu şapte puncte şi golaveraj -2, dar singura de sub linie.

ADVERTISEMENT

Te gândeşti că i-au avut în mână şi pe Sparta Praga, şi acum nu o să li se şteargă din memorie gesturile pe care le făceau grecii de pe bancă: ‘2-2, e perfect’”, a transmis oficialul FCSB.

Antrenorul Craiovei, Filipe Coelho, arătat cu degetul

Mihai Stoica a criticat tactica lui Filipe Coelho, care, în finalul partidei de pe OPAP Arena, În minutul 90+8, când greci au marcat pentru 2-2, Craiova avea în teren nu mai puțin de opt fundași!

ADVERTISEMENT

„Eu zic că antrenorii fac două tipuri de greşeli: când echipa trebuie să dea gol, scot mijlocaşii şi bagă atacanţi; când trebuie să nu primească gol, scot mijlocaşii şi bagă fundaşi. Eu zic că este o mare greşeală. Eu zic că bătălia se dă la mijlocul terenului. Nu mă refer la Coelho”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1.