Mihai Stoica, întrerupt în direct la TV: „Te rog frumos, nu mai face asta!”. Noua afecțiune de care suferă

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și a reacționat în urma deciziei luate. Vineri seară, 13 noiembrie, fostul oficial al „roș-albaștrilor” a avut un gest în timpul unei emisiuni TV în platoul căreia este invitat constant. Reacția sa a fost către marele Aurel Țicleanu.

Mihai Stoica, reacție bizară în direct la TV

După ce a renunțat la postul ocupat la FCSB, Mihai Stoica . Invitat într-o emisiune live la TV, fostul președinte al Consiliului de Administrație al „roș-albaștrilor” a fost nevoit să își oprească discursul subit. MM nu a putut să mai tolereze un sunet care se auzea chiar de lângă el. „E adevărat că nu am luat ușor decizia, că am avut la un moment dat… Era greu de cântărit. Când iubești un club de mic și ajungi să…”. Brusc, MM și-a întrerupt discursul. El i-a reproșat lui Aurel Țicleanu, care bătea cu degetul în birou, atrăgându-i atenția să se oprească. „Te rog frumos, nu mai bate ritmul. Mă deranjează. Sufăr de o nouă afecțiune. Am aflat. Nu știam că există misofonia, dar se pare că sufăr și de misofonie. Mă enervează zgomotele inutile!”, a spus Mihai Stoica la

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Ce este, de fapt, misofonia, noua afecțiune de care suferă Mihai Stoica

Misofonia (tradusă „ura față de sunet”) este o tulburare neurologică sau psihologică caracterizată printr-o reacție emoțională și fizică extrem de intensă la anumite sunete obișnuite, produse de alte persoane. Spre deosebire de hiperacuzie (care se manifestă prin sensibilitatea fizică la volumul sunetelor), în cazul misofoniei problema nu este intensitatea acustică a sunetului, ci semnificația și natura acestuia. Pentru o persoană cu misofonie, anumite sunete pot declanșa un sentiment copleșitor de furie, iritare, dezgust sau panică. Deși declanșatorii pot varia de la o persoană la alta, cele mai comune sunete asociate cu misofonia includ sunete nazale sau orale (ex: mestecatul gumelor, sorbitul supei, respirația zgomotoasă, căscatul etc.), sunete repetitive de fundal (ex: pocnitul de degete, click-ul unui pix, tastatul intens, ticăitul unui ceas sau picurarea unui robinet etc.) sau sunete vizuale asociat (ex: simplul fapt de a vedea pe cineva făcând o mișcare repetitivă poate declanșa aceeași reacție ca și sunetul).

Atunci când o persoană cu misofonie intră în contact cu sunetul declanșator, corpul intră instantaneu în starea de „apărare”. La rândul lor, simptomele pot fi împărțite în două categorii: reacții emoționale (ex: iritare intensă, furie oarbă, anxietate, panică sau sentimentul că nu mai ai control asupra propriei stări) și reacții fizice (ex: creșterea ritmului cardiac, tensiune musculară ridicată, transpirație, senzație de presiune în piept sau în cap). Reacțiile pot fi atât de puternice încât persoana afectată poate deveni agresivă verbal, poate părăsi imediat încăperea sau poate încerca să se izoleze social de teama de a nu fi expusă la aceste sunete în prezența familiei sau a colegilor.

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Mihai Stoica, probleme și cu glicemia

În ultima perioadă, problemele de sănătate ale lui Mihai Stoica s-au amplificat în timpul meciurilor. Fostul oficial al FCSB a dezvăluit în exclusivitate la „MM la FANATIK” că . „Mi-a sărit glicemia la meci, a luat-o razna! Făceam spike, se ducea sus de tot, numai și numai în timpul meciurilor și când mă enervam foarte tare. Dar, în timpul meciului mă distrugea! Organismul suferă foarte tare!”. MM a punctat și că aceste afecțiuni datează încă de pe vremea când activa la Oțelul și a avertizat că stresul intens îmbolnăvește serios un om.