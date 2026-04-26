Mihai Stoica, ipoteză bombă: “Mi-aş dori să lucrez cu Răzvan Lucescu la FCSB! S-ar înţelege cu Gigi Becali”

Mirel Rădoi a plecat după doar 41 de zile de mandat de la FCSB şi a semnat cu Gaziantep. Campioana României e în căutare de antrenor şi cap de listă este revenirea lui . Dar, oficialii roş-albaştrilor au o întreagă listă din care să aleagă antrenorul.

Mihai Stoica a făcut anunţul: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu”

Mihai Stoica a dezvăluit că i-ar plăcea să lucreze cu Răzvan Lucescu, este una dintre dorinţele sale, dar chiar dacă tehnicianul va pleca de la PAOK, sunt şanse mici să îl poată aduce FCSB. Managerul general de la FCSB a clarificat şi fiind o declaraţie făcută la nervi:

„Lista are un nume favorit, dar să vedem ce zice Gigi Becali. Şi după aia, coborâm. Nu am vorbit serios când am spus că plec, am făcut-o sub imperiul nervilor. Nu cred că Gigi Becali poate să îmi facă aşa ceva, să aducă un antrenor cu care ştie sigur că nu pot să lucrez. Nu aş vrea să lucrez cu un antrenor care nu a făcut performanţe care să îl recomande să lucreze la noi. Nu e vorba de faptul că sunt antrenori români.

Mi-ar plăcea să lucrez cu Bogdan Andone. A fost la noi, probabil nu se va întoarce. E cumnat cu Şumi, dar el n-a înjurat FCSB. Glumesc… Aş lucra cu Dan Petrescu oricând. Aş lucra cu Oli, nu se poate. Aş lucra cu Răzvan Lucescu, nu se poate. Aş lucra cu Mirel, tocmai ce a plecat. Răzvan Lucescu cred că va continua la PAOK. Dar şi dacă nu, cred că va fi coadă.

Pe „bucket list” bifasem Mirel Rădoi, chiar dacă a fost foarte scurt mandatul. Nici nu poţi să îi spui mandat. Dar îl aveam şi pe Răzvan. Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. Am avut privilegiul de a lucra cu: Ţicleanu, care avea viziune la începutul anilor 90, am lucrat cu Vasile Simionaş, regretatul. Şi apoi am lucrat: Walter Zenga, Oleg Protasov, care şi acum a rămas în memoria suporterilor cu fotbalul spectaculos, de acolo a început fotbalul-şampanie, cu Cosmin Olăroiu, care a fost maximum, cu Dan Petrescu, cu Reghe, cu Marius Lăcătuş, cu Ilie Dumitrescu” a spus Stoica în cadrul emisiunii MM la FANATIK.

Mihai Stoica, relaţie de prietenie cu Răzvan Lucescu: „Cred că s-ar înţelege cu Gigi Becali! Ar rezista”

Managerul general e de părere că Răzvan Lucescu ar putea colabora excelent cu Gigi Becali, mai ales că patronul celor de la PAOK Salonic, Ivan Savvidis se aseamănă în multe privinţe cu finanţatorul FCSB-ului. Mihai Stoica are o relaţie de prietenie cu Răzvan Lucescu, ce datează de pe vremea când Unirea Urziceni câştiga campionatul, în 2009:

„Răzvan Lucescu e acolo, lângă Oli. Cred că s-ar înţelege cu Gigi Becali. Ar rezista. Dar nu cred că se pune problema. Poate nu o să continue cu PAOK, dar va avea oferte foarte bune pe bani foarte mulţi. Bafetimbi Gomis, antrenat de Răzvan în Arabia Saudită a spus aşa: „Este cel mai bun antrenor cu care am lucrat”. El fiind fostul golgheter al campionatului din Hexagon. A fost golgheter în Ligue 1, nu mai spun că a fost golgheter în Turcia cu Galatasaray. Şi a lucrat cu nişte tehnicieni la Lyon. Şi noi să spunem că avem şanse să îl aducem pe Răzvan, nu!

Noi am bătut la Timişoara şi Răzvan i-a bătut pe Dinamo în Ştefan cel Mare, iar în ultima etapă noi dacă pierdeam cu Steaua acasă la Urziceni şi Timişoara bătea la Braşov, era campioană. Am făcut egal cu Steaua, dar nu mai conta, dar Braşovul a bătut Timişoara. Din acel moment şi când a fost selecţioner şi când a plecat după aia… suntem prieteni buni. La un meci în Giuleşti în play-off, PAOK juca împotriva lui Aris un meci de titlu. Şi noi, cei din staff-ul nostru, care ar fi trebuit să fie împotriva lui Răzvan, că el a fost anti-stelist, toţi stăteam cu sufletul la gură să se termine meciul. M-am uitat la meci aseară, am suferit şi parcă am simţit că se întâmplă ceva. Anul ăsta nu o să i se şteargă niciodată”, a spus Mihai Stoica.

