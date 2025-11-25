Mihai Stoica, ironia supremă la adresa lui Jules Kounde după autogolul din Chelsea – Barcelona. Video

ADVERTISEMENT

Fundașul francez al echipei catalane s-a făcut de râs marți seară pe „Stamford Bridge” în meciul din etapa cu numărul 5 din grupa de UEFA Champions League. În minutul 27, el și-a încris în propria poartă după o minge bâlbâită în fața liniei porții în „colaborare” cu Ferran Torres. La scurt timp după acest moment destul de bizar, Kounde a fost taxat de Meme Stoica pentru acea intervenție destul de ridicolă pentru acest nivel.

Mihai Stoica, glumă pe internet după autogolul semnat de Jules Kounde în meciul Chelsea – Barcelona din Champions League

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a făcut apel la stilul vestimentar bine cunoscut și destul de controversat adoptat deja de câțiva ani buni de fotbalistul de la Barcelona. Într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, Mihai Stoica a pus o fotografie elocventă în acest sens, alături de mesajul ironic: „Ai greșit poarta, băiatu’ meu”.

Nu este prima dată când Mihai Stoica are o astfel de poziționare în spațiul public vizavi de acest subiect. Recent, cu ocazia unei reuniri a lotului naționalei Franței, când Kounde a ieșit din nou în evidență din punct de vedere vestimentar, , fotbalistul de la Real Madrid.

„Aici s-a ajuns. Hala, Madrid!”, a scris el atunci pe rețelele de socializare.

Mihai Stoica a confirmat transferul de senzație pregătit de FCSB în această iarnă

, este aproape de un transfer la echipa roș-albastră, iar la scurt timp Mihai Stoica a confirmat discuțiile cu fotbalistul.

„S-a făcut liber de Ujpest. A fost mereu, ne-a interesat mereu, da. Am fost în contact, nu avem nimic deocamdată, dar a fost o discuție. A plecat de la Craiova, a jucat la Osijek meci de meci, a jucat la Ujpest meci de meci, după s-a întâmplat ceva, nu știu ce, a fost trimis la echipa a doua și acum s-a reziliat contractul. (n.r. Dacă au mai multe discuții cu fundași centrali) Da. (n.r. Duarte) A jucat toate secundele într-o ediție de campionat.

Sunt niște fundași foarte interesanți în Europa care termină în vară, intră în ultimele 6 luni. Dacă semnezi cu jucătorul, e mult mai ușor să negociezi cu clubul”,