Mihai Stoica, ironia supremă pentru Dinamo, chiar înaintea meciului direct: „Îi egalez la meciuri în cupele europene”

Mihai Stoica a inflamat și mai mult spiritele înaintea meciului Dinamo – FCSB de sâmbătă seară de pe Arena Națională din etapa a patra a Superligii.

Mihai Stoica a încins spiritele înainte de Dinamo – FCSB

Vorbind despre , președintele Consiliului de Administrație de la campioana României a dorit să le readucă aminte criticilor săi din aceste zile de performanțele realizate de el de-a lungul timpului din postura de conducător de club.

Astfel, el a subliniat în mod special faptul că în scurt timp urmează să îi egaleze la nivel individual pe cei de la Dinamo când vine vorba despre numărul total de meciuri jucate de-a lungul timpului în cupele europene, bineînțeles cu mențiunea că roș-albii și-au început mult mai devreme decât el parcursul din acest punct de vedere.

„S-a întâmplat ceva oribil aseară. Dar ce să fac? Să stau să mă lamentez? Nu are niciun sens. Mai întâi sunt scuzele de rigoare, mai ales pentru cei care au fost la stadion, și au fost foarte mulți. Tribuna a doua, în afară de Peluza Nord, am considerat-o un barometru, a fost sufletul acestei grupări, era arhiplină, toate trei inelele. Au plecat foarte dezamăgiți.

Ok, am greșit, acum bineînțeles că toată lumea îmi aruncă în față declarația. Pur și simplu am spus ce gândeam. Și Pancu ce spune, că e impardonabil.

La meciul de acolo, în prima jumătate, noi am fost noi, ei au fost Liga 2. În a doua jumătate, ei au rămas Liga 2, noi am fost Liga 3. Aseară, în prima jumătate, nu se anunța nimic. A doua jumătate a fost ceva ce nu poate fi explicat.

Ce a spus după eliminarea echipei roș-albastre din Champions League: „Îi egalez la meciuri jucate în cupele europene”

Pe mine Alzheimer încă nu mă caută. În memoria mea recentă sunt meciurile europene cu PAOK, Lyon, Midtjylland. Nu a fost vorba de lipsă de atitudine, doar că au fost luate decizii anapoda pe toată durata celei de-a doua părți. Niciodată, cu atât mai puțin acum, nu o să încep să mitraliez jucătorii, când de fapt vina e a tuturor.

Rămân la părerea că e o echipă de Liga 2 la noi, o echipă care nu ar putea să rămână în Liga 2 la noi. O echipă modestă. Mai există la cald că Tănase a fost suspendat, că Olaru s-a accidentat, dar în orice distribuție trebuie să elimini o astfel de echipă. Anul trecut am spus că a fost o echipă foarte slabă Sparta Praga, altfel de slab.

Măcar acum am dat un motiv ca oamenii să se ia și de mine și să lase echipa în pace. Am fost antrenat să fiu paratrăsnet, nu am nicio problemă. Cei care vorbesc despre mine ar trebui să facă măcar 10% din ce am făcut eu ca și conducător.

Egalez Dinamo la meciuri jucate în cupele europene. Eu nu m-am născut în ’48 și primul meci în cupele europene a fost în ’97. Le e greu unora să mă califice pe mine, că ar trebui să se califice ei întâi”, la