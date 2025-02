Mihai Stoica, ironie maximă înainte de Rapid – FCSB: „Am visat că jucăm Supercupa cu Metalul Buzău”

Mihai Stoica (59 de ani) a ironizat-o pe Rapid înaintea derby-ului cu FCSB. Președintele C.A. al roș-albaștrilor a postat pe Facebook că echipa lui Charalambous va juca Supercupa României împotriva divizionarei secunde Metalul Buzău.

Mihai Stoica, ironie supremă înainte de Rapid – FCSB

Postarea lui Meme Stoica a venit în contextul în care FCSB o înfruntă pe Rapid în etapa a 29-a a SuperLigii, în timp ce Metalul Buzău este adversara alb-vișiniilor din sferturile Cupei României. Sezonul trecut, după ce, în finală, s-au impus împotriva unei alte divizionare secunde, Corvinul Hunedoara.

„Am visat că jucam Supercupa cu Metalul Buzău pe Arena. Și în deschidere cântau Rolling Stones”, a scris Mihai Stoica, pe contul personal de Facebook.

Oficialul campioanei României face aluzie și la posibilitatea ca Arena Națională să fie închisă la vară, atunci când ar trebui să se dispute Supercupa României. În acea perioadă, Rolling Stones ar urma să susțină un concert pe cel mai mare stadion din țară.

Metalul Buzău, echipă care se află pe locul 11 în Liga 2, a savurat gluma lui Mihai Stoica și a reacționat pe pagina oficială de Facebook.

„Propunem ca Mick Jagger să anunțe echipele, să intrăm pe teren pe Start me up și să ieșim pe You can’t always get what you want… dar asta depinde de scor”, au scris buzoienii.

FCSB nu mai are nicio șansă la câștigarea Cupei României. Campioana a ratat calificarea în fazele eliminatorii. În schimb, meciul urmând să aibă loc pe 2 aprilie.

Până atunci, în SuperLiga se joacă derby-ul Rapid – FCSB. Confruntarea de pe Arena Națională este programată duminică, 2 martie, de la ora 20:00. Roș-albaștrii au doar două victorii în ultimele 11 dueluri cu alb-vișiniii.