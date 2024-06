Mihai Stoica ironizează un jucător al echipei naționale după România – Bulgaria 0-0. “Încearcă să atragă atenția”

Mihai Stoica a reacționat imediat după meci la adresa unui jucător al echipei naționale. Oficialul lui FCSB l-a criticat pe fundaș pentru alegerea făcută înainte de .

Mihai Stoica atacă un jucător al echipei naționale după România – Bulgaria 0-0. “Încearcă să atragă atenția”

Este vorba despre . Mihai Stoica este de părere că un jucător al echipei naționale care evoluează ca fundaș nu ar trebui să aibă o asemenea imagine.

Oficialul campioanei FCSB a atacat acest subiect în două moduri, ironic și serios. Fiind prima reacție atunci când a fost întrebat despre meci, înainte să analizeze cu adevărat partida de pe Stadionul Steaua.

“Mie mi-a plăcut foarte mult părul lui Rațiu, de exemplu. Oricum, e o nuanță deosebită. Probabil că a fost ignorat de antrenor la echipa de club și acum încearcă să îi atragă atenția în vreun fel. Bine că n-a fost roz, ai fi zis că e vată pe băț.

Au ei chestia asta. Dacă Griezmann se vopsește roz la vârsta lui… asta e, au și ei niște chestii. Asta cu Rațiu chiar nu e ok pentru el. Chiar nu e ok! Care e scopul?

Hai să zic ceva. Portarii, apărătorii n-au voie să facă așa ceva. Atacanții au alt statut. Câți fundași ai văzut… nu zice de al nostru (n.r. Pantea)”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

MM Stoica, analiza egalului de pe Stadionul Steaua: “N-au înțeles nimic”

Legat de analiza meciului România – Bulgaria 0-0, . Oficialul “roș-albaștrilor” a făcut referire la faptul că oricine ar fi venit nu ar fi înțeles nimic din .

“Cam aşa am văzut şi eu meciul (n.r. egal), dar nu prea contează amicalele astea. Am auzit că noi am trimis oameni să observe meciurile Ucrainei, probabil că şi alţii au trimis să ne vadă pe noi şi cred că n-au înţeles nimic (n.r. râde).

(n.r. Ce îi spuneaţi după un asemenea meci?) Îi spuneam că a fost cald la Bucureşti, a plouat azi noaptea, chiar nimeni nu poate să tragă concluzii după meciul ăsta. Jucători de la care ai aşteptări mari au comis erori, Draguşin, Răzvan Marin”, a mai spus MM Stoica pentru .