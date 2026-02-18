Mihai Stoica își continuă disputa cu Florentin Petre: „Pozează în victimă și nu e”. Ironie la adresa lui Dinamo: „Nu au mai fost de mult acolo, înțeleg”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Mihai Stoica, o nouă replică pentru Florentin Petre după ultimele evenimente

Mihai Stoica și Andrei Nicolescu l-au „taxat” pe Florentin Petre după ce acesta din urmă l-a îndemnat pe Claudiu Niculescu să înjure Steaua la cererea suporterilor la finalul meciului Dinamo – Unirea Slobozia.

Mihai Stoica, o nouă replică pentru Florentin Petre după ultimele evenimente

Ulterior, Iar acum, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a venit în spațiul public cu o nouă replică.

El a dorit să îi transmită lui Petre că, în viziunea sa, trebuie neapărat ca postura de suporter al unui club să fie despărțită de calitatea de angajat al echipei respective, în speța de față Dinamo.

„Am văzut în presă, da. El nu e fan, el a antrenor secund la Dinamo. Pozează în victimă și nu e. I-a fost atrasă atenția cu câteva zile înainte. Înțeleg adrenalina, nu au mai fost de mult pe acolo, înțeleg. Cu câteva zile în urmă am citit o declarație a lui în care îi mulțumea lui Gigi că i-a salvat viața și a zis că e o icoană pentru el Gigi. Să separe lucrurile, foarte bine, nu e deranjant. Doar am făcut o observație.

Oricum se va continua să se înjure, problema este alta. Eu am lovit un spectator, am fost suspendat un an, am fost amendat și era cât pe aci să fiu scos din viața sportivă. Mi-am ispășit pedeapsa. Am comentat când cei de la Dinamo mi-au jignit fata și am spus că nu e normal. A fost ceva foarte urât și am mers mai departe și cu asta. Am îngropat de mult securea, acum a fost pur și simplu un comentariu, pentru că îl vedeam pornit.

Așa ceva nu s-a făcut la noi niciodată, am făcut și eu greșeli, mi le-am asumat, nu e normal să se întâmple așa ceva. Și după să vii să scrii un eseu.

Ești angajatul clubului, nu poate să fie nimic impersonal, ești angajatul clubului, nu suporter. Eu niciodată nu am înjurat pe nimeni. Să nu mai încercăm să cauționăm manifestările prostești. La Rapid salutul e să înjuri Steaua, noi nu avem așa ceva. Florentin Petre este angajatul unui club, pot să comentez, clubul meu e în competiție cu celelalte cluburi”, în direct la