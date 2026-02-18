Sport

Mihai Stoica își continuă disputa cu Florentin Petre: „Pozează în victimă și nu e”. Ironie la adresa lui Dinamo: „Nu au mai fost de mult acolo, înțeleg”

Mihai Stoica, o nouă reacție fermă vizavi de Florentin Petre! Ce a spus oficialul de la FCSB după ce antrenorul secund de la Dinamo a venit cu replica
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.02.2026 | 22:13
Mihai Stoica isi continua disputa cu Florentin Petre Pozeaza in victima si nu e Ironie la adresa lui Dinamo Nu au mai fost de mult acolo inteleg
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica, replică pentru Florentin Petre. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Mihai Stoica și Andrei Nicolescu l-au „taxat” pe Florentin Petre după ce acesta din urmă l-a îndemnat pe Claudiu Niculescu să înjure Steaua la cererea suporterilor la finalul meciului Dinamo – Unirea Slobozia.

Mihai Stoica, o nouă replică pentru Florentin Petre după ultimele evenimente

Ulterior, antrenorul secund al „câinilor” a postat un text amplu pe Facebook în care și-a apărat poziția vizavi de această chestiune. Iar acum, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a venit în spațiul public cu o nouă replică.

ADVERTISEMENT

El a dorit să îi transmită lui Petre că, în viziunea sa, trebuie neapărat ca postura de suporter al unui club să fie despărțită de calitatea de angajat al echipei respective, în speța de față Dinamo.

„Am văzut în presă, da. El nu e fan, el a antrenor secund la Dinamo. Pozează în victimă și nu e. I-a fost atrasă atenția cu câteva zile înainte. Înțeleg adrenalina, nu au mai fost de mult pe acolo, înțeleg. Cu câteva zile în urmă am citit o declarație a lui în care îi mulțumea lui Gigi că i-a salvat viața și a zis că e o icoană pentru el Gigi. Să separe lucrurile, foarte bine, nu e deranjant. Doar am făcut o observație.

ADVERTISEMENT
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Digi24.ro
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru

Oricum se va continua să se înjure, problema este alta. Eu am lovit un spectator, am fost suspendat un an, am fost amendat și era cât pe aci să fiu scos din viața sportivă. Mi-am ispășit pedeapsa. Am comentat când cei de la Dinamo mi-au jignit fata și am spus că nu e normal. A fost ceva foarte urât și am mers mai departe și cu asta. Am îngropat de mult securea, acum a fost pur și simplu un comentariu, pentru că îl vedeam pornit.

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a...
Digisport.ro
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura

Așa ceva nu s-a făcut la noi niciodată, am făcut și eu greșeli, mi le-am asumat, nu e normal să se întâmple așa ceva. Și după să vii să scrii un eseu.

Ești angajatul clubului, nu poate să fie nimic impersonal, ești angajatul clubului, nu suporter. Eu niciodată nu am înjurat pe nimeni. Să nu mai încercăm să cauționăm manifestările prostești. La Rapid salutul e să înjuri Steaua, noi nu avem așa ceva. Florentin Petre este angajatul unui club, pot să comentez, clubul meu e în competiție cu celelalte cluburi”, a spus Mihai Stoica în direct la Prima Sport. 

ADVERTISEMENT
WTA Dubai 2026. Sorana Cîrstea, înfrângere surprinzătoare în optimi. Câte puncte și câți...
Fanatik
WTA Dubai 2026. Sorana Cîrstea, înfrângere surprinzătoare în optimi. Câte puncte și câți bani a făcut în Emirate
Metalul Buzău amenință Dinamo înainte de sferturile de finală ale Cupei României: „Nu...
Fanatik
Metalul Buzău amenință Dinamo înainte de sferturile de finală ale Cupei României: „Nu e un jucător în SuperLiga de nivelul lui”. Oferte de la echipe de play-off pentru Valentin Robu. Exclusiv
LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 11. Dinamo – Fuchse...
Fanatik
LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 11. Dinamo – Fuchse Berlin. „Dulăii” vor să lege a 5-a victorie consecutivă în ultimele meciuri
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
'Am crescut la Steaua, iubesc Steaua și am scandat împotriva lui Borcea, dar...
iamsport.ro
'Am crescut la Steaua, iubesc Steaua și am scandat împotriva lui Borcea, dar mă întâlneam cu el să mă transfere la Dinamo!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!