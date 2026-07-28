Mihai Stoica, iureș în direct: „De ce nu a fost nicio greșeală de arbitraj în favoarea noastră? Ăia sunt bezmetici!”

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Meciul de pe Ghencea, dintre FCSB și Auda, din turul al doilea preliminar din UEFA Conference League, nu a beneficiat de sistemul VAR, lucru care a dezavantajat-o pe fosta campioană a României. Cu două zile înainte de returul din Letonia, Mihai Stoica a răbufnit cu privire la greșelile clare de arbitraj din prima partidă.

Mihai Stoica, siderat de arbitrajul din FCSB – Auda. Răbufnire în direct a conducătorului roș-albaștrilor

MM Stoica a atras atenția asupra arbitrajului slab din FCSB – Auda imediat după partidă. El a semnalat mai multe greșeli împotriva roș-albaștrilor, printre care refuzarea unei lovituri de la 11 metri și mai multe nereguli înaintea golului secund al letonilor.

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Cu două zile înainte de meciul retur, el chiar a afirmat că arbitrajul a fost unul ostil, intenționat îndreptat împotriva lui FCSB. Argumentul președintelui Consiliului de Administrație este că în cazul unui arbitraj slab, greșelile ar fi apărut de ambele părți, nu doar împotriva uneia dintre formații.

„De ce nu a fost o greșeală și în favoarea noastră? Și toate împotriva noastră? Ăla nu a fost arbitraj slab, a fost ostil. La Bîrligea e roșu clar, îl calcă cu talpă în fața lui! A pârâit piciorul! Ar fi fost arbitraj slab dacă ar fi fost 4-5 greșeli într-o parte, 5-6 în altă parte. Dar nu toate în aceeași direcție.

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Nu-mi vine să cred că vom putea comite asemenea greșeli cum am comis în tur. Nici nu vreau să cred. Cine ne-a surprins? Nu ne-a surprins nimeni. Ăia sunt slabi, despre ce vorbim? Niște bezmetici.”, a declarat Mihai Stoica, în direct la

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Nici Marius Baciu nu a fost mulțumit de arbitraj după meci. Ce a spus la finalul partidei

Chiar dacă fiind conștient de greșelile evidente din teren ale elevilor săi, nici Marius Baciu nu s-a putut abține să ridice câteva semne de întrebare cu privire la modul în care israelianul David Fuxman a condus partida.

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„Nu am analizat, clar că era o tensiune în plus (n.r. legat de arbitraj). Nu vreau să comentez arbitrajul, că nu îmi stă în fire și nu îmi place. Dar a șicanat multe momente ale noastre bune, am văzut o tentă care nu își are rostul la nivelul ăsta. În fine, nu își are sensul să mai comentăm arbitrajul”, a spus Marius Baciu, conform

Gigi Becali a fost categoric cu privire la arbitrajul lui David Fuxman

În stilul cu care i-a obișnuit pe suporteri, Patronul lui FCSB este sigur că „centralul” a influențat scorul și soarta partidei, ba chiar a folosit termeni duri: „Dacă nu era arbitrul (n.r. David Fuxman), era altul scorul. Am văzut și eu acum cum îl calcă pe Bîrligea la ultima fază. Am avut două-trei penalty-uri, au dat gol din henț, ne-a distrus arbitrul ăla”, a declarat Gigi Becali, conform