Mihai Stoica jubilează după FCSB – Gaz Metan Mediaș 1-0: „Nu țin minte un alt astfel de meci!”

FCSB a câștigat cu 1-0 în fața lui Gaz Metan Mediaș, la capătul unui meci slab pentru formația lui Toni Petrea. Managerul general Mihai Stoica este, însă, foarte optimist.

Oficialul roș-albaștrilor și-a amintit, cu ocazia acestui meci, de perioada petrecută la Unirea Urziceni. Ialomițenii au câștigat titlul în 2009, cu Mihai Stoica în staff-ul administrativ și cu Dan Petrescu antrenor.

Pentru FCSB, victoria contra lui Gaz Metan Mediaș a fost una extrem de importantă deoarece i-a permis să revină pe prima poziție a Ligii 1. CFR Cluj preluase fotoliul de lider după succesul 1-0 cu UTA.

Mihai Stoica jubilează după FCSB – Gaz Metan Mediaș 1-0: „Am avut o experiență asemănătoare cu Unirea Urziceni”

Managerul general al roș-albaștrilor a făcut parte din staff-ul administrativ al clubului pe care îl patrona Dumitru Bucșaru și care în sezonul 2008-2009 a produs unul dintre cele mai mari șocuri din istoria fotbalului românesc, cucerind titlul în Liga 1.

De acel traseu se leagă și singura amintire pe care Mihai Stoica susține că o are despre vreun meci câștigat cu atât de mult noroc de o echipă pe care a reprezentată, pe cât a avut FCSB în duelul cu Gaz Metan Mediaș.

„Nu țin minte un meci al Stelei/FCSB câștigat cu atâta șansă ca cel din seara asta. În schimb, eu am avut o experiență asemănătoare cu Unirea Urziceni la un meci cu Vasluiul. În anul în care am luat titlul”, a postat Stoica pe Facebook, după meci.

Meciul la care se referă oficialul FCSB-ului a avut loc în data de 21 aprilie 2009, pe stadionul de la Urziceni, și a fost câștigat cu 1-0 de Unirea, după golul lui Marius Bilașco. Directorul sportiv al celor de la CFR Cluj marca atunci în minutul 12, iar ialomițenii reușeau cu greu să reziste până la final.

Victorie cu un singur șut pe poartă. Îngrijorare pentru căpitanul Florin Tănase

Roș-albaștrii au câștigat meciul contra lui Gaz Metan după un gol marcat de Florin Tănase în prelungirile partidei. Căpitanul roș-albaștrilor a înscris după o lovitură de cap care a reprezentat prima minge trimisă de FCSB pe poarta adversă.

Florin Tănase nu a fost deloc mulțumit de jocul echipei sale și s-a declarat îngrijorat la finalul partidei. El a declarat că jucătorii și staff-ul tehnic vor purta o discuție în urma evoluției din această partidă.

„Un meci destul de greu. Ne așteptam la asta. De fapt, foarte greu. Nu am jucat ce trebuia, ca să îi deschidem, să ne creăm mai multe ocazii. Dar important este că am luat cele trei puncte și am revenit pe primul loc. Am făcut nu doar o primă repriză slabă. Tot meciul n-am jucat ce trebuia. Trebuie să analizăm și să redevenim echipa care eram înainte, care își crea multe ocazii”, a spus Tănase după meci.