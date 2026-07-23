FCSB le-a luat fața lui Rapid și U Cluj pentru ultimul transfer. Mihai Stoica jubilează

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Mihai Stoica (61 de ani) a anunțat în cursul zilei de miercuri că Luca Stancu (21 de ani) și Dylan Batubinsika (30 de ani) au semnat cu FCSB. Astfel, urmează ca ei să facă parte din lotul echipei roș-albastre pentru meciul cu Auda de joi seară din Conference League. În ceea ce îl privește pe fundașul central congolez, președintele Consiliului de Administrație de la fosta campioană a României a transmis că el a mai fost dorit în această perioadă și de alte două cluburi din SuperLiga.

FCSB le-a luat fața lui Rapid și U Cluj pentru semnătura lui Dylan Batubinsika

Este vorba despre Rapid și U Cluj. În cele din urmă însă, FCSB a avut parte de câștig de cauză în cursa pentru semnătura lui, după ce jucătorul a fost analizat atent, ca urmare a unei propuneri venite recent. „Batubinsika ne-a fost propus, a fost studiat. Au fost alte două echipe din România care au ajuns înaintea noastră la el, Rapid și U Cluj, dar nu au reușit să îl convingă. După ce s-a întâmplat cu Mihai Popescu, încă nu s-a întâmplat nimic, dar existau șanse, am discutat cu el și ne-am înțeles. Marți a făcut vizita medicală, iar miercuri a semnat documentele. Luca Stancu a participat la antrenament.

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Joao Paulo a venit și el. A și vorbit pe aeroport, deși nu avea voie, asta e, ce să faci? Sunt foarte mulțumit de Batubinsika. Este un jucător care are 25 de meciuri în Ligue 1. A jucat la Saint-Étienne, unde a evoluat aproape meci de meci. Este un jucător cunoscut, cu experiență. A jucat și la Maccabi Haifa, unde a făcut un campionat bun.

L-a înlocuit pe Planic după plecarea acestuia. Avem referințe foarte bune atât de la selecționerul RD Congo, cât și de la Ofri Arad, alături de care a evoluat. Este un băiat extraordinar. Are și copil, iar pentru mine acest lucru este foarte important”, în direct la

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Ce țintă mai are FCSB pe piața transferurilor

După ce i-au adus pe Ronny Labonne, Eddy Gnahore, , Luca Stancu și Dylan Batubinsika, roș-albaștrii mai vizează, conform spuselor lui Mihai Stoica, doar transferul unui nou atacant: „Ofri Arad a suferit o entorsă și, cel mai probabil, va reveni săptămâna viitoare. La mijlocaș cred că am renunțat. Am avut o revelație că aveam deja un mijlocaș (n.r. Radunovic), dar nu îl foloseam pe poziția aceea. Suntem acoperiți pe acel post. Atacant căutăm în continuare. Este singura țintă pe care nu am atins-o până acum”.