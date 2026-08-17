Sport

Mihai Stoica l-a auzit pe Ciprian Ciucu vorbind despre FCSB și și-a ieșit din minți: „Îi e silă să pronunțe numele echipei”

Mihai Stoica, replică dură pentru Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei: „S-au pus niște microfoane și s-au auzit chestii”. De la ce a pornit totul
Gabriel-Alexandru Ioniță
17.08.2026 | 09:00
Mihai Stoica la auzit pe Ciprian Ciucu vorbind despre FCSB si sia iesit din minti Ii e sila sa pronunte numele echipei
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Mihai Stoica l-a auzit pe Ciprian Ciucu vorbind despre FCSB și și-a ieșit din minți. Foto: colaj Fanatik
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Mihai Stoica (61 de ani) i-a dat o replică dură lui Ciprian Ciucu (48 de ani), primarul general al Capitalei, instituție care administrează activitatea de la Arena Națională. Din această postură, cel din urmă a fost întrebat recent despre situația meciului Dinamo – FCSB, mutat la Cluj-Napoca din cauza faptului că stadionul din București va fi în continuare indisponibil la acel moment prin prisma unor evenimente extra-fotbalistice.

Ce a spus Ciprian Ciucu despre FCSB și cum a reacționat Mihai Stoica

Iar răspunsul său a fost unul de natură să îi irite teribil pe susținătorii echipei roș-albastre. Mai exact, Ciucu nici măcar nu a pronunțat numele formației patronate de Gigi Becali, iar în schimb a spus: „O să fie gata (n.r. Arena Națională), se joacă acest meci între Dinamo și cealaltă echipă (n.r. la Cluj-Napoca) și asta e tot, dar în rest se va juca”. 

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Replică dură din partea lui Mihai Stoica

În replică, MM Stoica a dorit să sublinieze că nu este prima dată când Ciprian Ciucu afișează o astfel de atitudine ostilă în spațiul public față de clubul pe care el îl reprezintă. De asemenea, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit cu această ocazie într-o notă ironică despre problemele juridice apărute recent în ceea ce îl privește pe primarul general al Capitalei. 

„(n.r. Despre meciul cu Petrolul) Da, vom solicita cu respect Ligii Profesioniste de Fotbal, dacă se poate, ca meciul să fie programat luni (n.r. pe 14 septembrie), pentru a fi siguri că putem juca (n.r. Arena Națională va fi indisponibilă și în weekendul 11-13 septembrie). Sper să ne deschidă porțile domnul primar. Știu că nu existăm pentru dumnealui, că îi e silă și să pronunțe numele echipei.

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Hai că îți spun eu ce a zis primarul Ciucu. Când era primar de sector, a zis: «Ce echipă e aia? Aia e echipă din alt oraș». Nu, nu e din alt oraș. Domnule primar, este cartierul Berceni al Bucureștiului. Dar pe atunci era la sectorul 6, nu știa foarte bine ce… cine, unde aparține. Acum, fiind primar general, nu știu cât știe.

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Poate își rezolvă problemele și o să fie bine. Primarul Ciucu ar trebui să știe că suntem în București. Noi suntem o echipă bucureșteană. În ultimele declarații a spus că joacă Dinamo cu echipa cealaltă. Îi e silă. Nu e problemă asta. Marele Ciucu (n.r. ironic). E primar general, normal. Sigur că a fost ales. Bine că s-au pus, între timp, niște microfoane și s-au auzit chestii. Sigur că da, prezumția de nevinovăție. Bineînțeles că va dovedi că este neprihănit”, a spus Mihai Stoica în direct la Prima Sport. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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