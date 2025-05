Mihai Stoica, după ce Mircea Lucescu l-a propus pe Darius Olaru în Serie A: „La națională, pe același post, evoluează un jucător de Serie B”

Într-un , Mircea Lucescu a spus că Darius Olaru este un jucător care s-ar preta în Serie A, iar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a comentat declarațiile selecționerului.

Mihai Stoica, uluit de jucătorul pe care Mircea Lucescu l-a propus în Serie A

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB este convins că Darius Olaru va reveni mai puternic după accidentarea suferită la umăr și a povestit ce psihic puternic are căpitanul ”roș-albaștrilor”.

”Mă simt foarte bine, pentru că am fost ironizat când am spus că Olaru este cel mai bun jucător cu care am lucrat vreodată. A doua chestie care mă bucură enorm este convocarea lui Miculescu. Mă bucur, pentru că înseamnă că nu bat câmpii mereu, bat câmpii câteodată.

Chiar dacă în opinia dumnealui (n.r. – a lui Mircea Lucescu) Olaru este un jucător de Serie A, pe același post la națională evoluează un jucător de Serie B: Marius Marin, care va face pasul în Serie A. Am certitudinea că va reveni mai puternic. Eu îl văd, scoate flăcări.

(n.r. – îl motivează anunțul lui Lucescu) Să se motiveze mai mult decât e motivat el by default nu există, nu se poate. S-a născut motivat. După accidentare, el a sperat, cum am sperat toți că într-o lună poate să joace.

Când am mers la medic și când a realizat că va trebui să se opereze și că va rata tot sezonul, cred că vreo câteva minute a fost căzut. Nu exagerez, câteva minute. A doua zi el era zâmbitor, a zis că abia așteaptă să se opereze. Să se opereze și la căile respiratorii”, a declarat Mihai Stoica, la .

MM Stoica, nerăbdător să vadă cuplul Olaru – Cisotti

Oficialul liderului din SuperLiga a mărturisit că Darius Olaru s-a pregătit intens în ultimele zile, însă acesta pentru că nu a primit avizul de la INMS.

”El nu a pierdut mult pentru că s-a antrenat, nu trebuie să dea 7.000 de teste să vadă genunchiul cum e. Alea sunt accidentările grave la fotbal. În momentul când ești accidentat la un picior și alergi, normal că dai în altele. La el nu e problema asta.

Și-a rezolvat problema respirației, pe care și-a rezolvat-o și Tavi Popescu și se vede. Eu abia aștept să-i văd împreună pe Cisotti și Olaru, ținând cont și de ceilalți jucători care-i înconjoară. Vor fi variante.

Noi trebuie să avem variante, dubluri de valoare. Riscăm să pățim ce am pățit în preliminarii. Când jucam în Europa și ne bătea Iașiul acasă, Galațiul. Olaru nu a obținut avizul de la INMS”, a spus Mihai Stoica.