Mihai Stoica l-a dat de gol pe agentul lui Anderson Ceara după ce fotbalistul l-a făcut mincinos. A citit mesajele în direct

ADVERTISEMENT

Anderson Ceara (27 de ani) a ieșit la atac după ce transferul său la FCSB a picat în această vară. , care a prezentat public raportul medical al lui Ceara. Acum a venit rândul președintelui C.A. de la FCSB să răspundă.

Răspunsul lui Mihai Stoica pentru Anderson Ceara

FCSB a fost la un pas să îl cumpere în această vară pe Anderson Ceara de la Csikszereda. Transferul a fost la un pas să se realizeze, dar a picat după ce mijlocașul brazilian a efectuat RMN-ul. La scurt timp a început un adevărat război între ciucani și roș-albaștri sau între Zoltan Szondi și Mihai Stoica. Pentru a se apăra în fața atacurilor oficialului de la Miercurea Ciuc,

ADVERTISEMENT

Acest lucru l-a deranjat teribil pe fotbalistul brazilian, La o zi distanță, președintele C.A. al fostei campioane i-a dat replica sud-americanului și a dezvăluit că Simao, agentul lui Ceara, i-a cerut lui MM să îl ia la FCSB chiar și după partida de la Miercurea Ciuc.

„Îl înțeleg, îi pare rău că a ratat transferul. Am întelefon toate conversațiile pe care le-am purtat cu agentul lui. Ce spune băiatul este exact așa, numai că invers. Eu am venit aici și am spus că nu se va face transferul și că nu voi spune motivele. Pe urmă domnul Zoltan Szondy a venit și a spus că a picat vizita medicală și a trebuit să mă scuz și spun cum s-a întâmplat. Eu am discutat numai cu agentul lui. Medicul nostru a vorbit cu medicul celor de la Csikszereda. El poate să joace, dar problema e alta”, a spus MM Stoica.

ADVERTISEMENT

Ceara a fost dorit și de CFR Cluj

După ce transferul la FCSB a picat, CFR Cluj a dorit să îl ia pe Anderson Ceara. „De ce aș mai plăti medici? De ce aș mai face RMN, când îl genunchiul lui grefa s-a rupt? El stă foarte bine în tonus muscular și poate să joace. Dar noi nu putem să riscăm asta. Mai mult de atât, a fost vorba că-l ia CFR. De ce nu se mai spune nimic? Eu nu am absolut nicio vină. Eu niciodată nu divulgam, Zoltan Szondy a divulgat. Imediat cum s-a terminat meciul agentul mi-a zis: ‘Ați văzut? E bine, haideți să-l luăm!’”, a declarat Mihai Stoica, în direct la