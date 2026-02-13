Mihai Stoica l-a distrus în direct pe arbitrul Horațiu Feșnic, după U Craiova – FCSB 2-2: „E henț cât soarele din Andaluzia. Trebuie să ai o problemă cu Gigi să nu vezi”

ADVERTISEMENT

FCSB a jucat joi seară în deplasare cu Universitatea Craiova ultimul meci din faza grupelor Cupei României. Mihai Stoica a intrat a doua zi în direct și l-a mitraliat pe arbitrul Horațiu Feșnic după rezultatul de 2-2 consemnat pe „Oblemenco”.

FCSB a înregistrat doar o remiză cu Universitatea Craiova în ultimul joc al grupelor Cupei României (scor 2-2), iar rezultatul a lăsat campioana en-titre în afara competiției și în acest sezon.

Mihai Stoica a analizat prestația arbitrului Horațiu Feșnic. MM a intrat în direct a doua zi la FANATIK SUPERLIGA și a spus că FCSB a avut parte doar de arbitraje ostile la cele mai recente partide jucate.

„Înainte de a vorbi de prestații, trebuie să vorbesc de ce s-a întâmplat cu domnul Feșnic. Și arbitrajul ăsta se înscrie pe linia ultimelor arbitraje, pe care le-am avut încă de la meciul cu Csikszereda. Deci noi fiecare meci îl jucam cu spatele la zid. La Meciul cu Csikszereda, la debutul lui Matei Popa pe zăpadă, Cristian Moldoveanu din Sfântului Gheorghe inventa lovituri libere. Toată lumea a fost de acord, pe final inventa lovituri libere.

După aia, a urmat meciul cu Botoșani, unde la fel toată lumea a fost de acord că Iulian Călin ne-a refuzat o lovitură de pedeapsă. Avem probleme, ne-a descompletat echipamentul. S-a destrămat tricoul lui Olaru, de aia nici n-a jucat aseară, pentru că n-avea tricou.

Acum avem din nou o fază în care ori n-ai nicio legătură cu fenomenul, ori ai o problemă cu Gigi, ori ai o problemă cu continuatoarea Stelei, ca să spui că ăla nu e henț. Este henț cât soarele din Andaluzia. Mai pui și că noi l-am pierdut pe Tănase în primele minute, mai pui și că Olaru n-a văzut să joace că n-avea tricou”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali l-a distrus pe Horațiu Feșnic după meci

Gigi Becali a făcut iureș în direct la finalul partidei. , despre care a spus că și-a bătut joc de fotbaliștii săi prin deciziile luate.

„Uită-te la el, face stop cu mâna. Dacă nici ăsta nu mai este henț… bine. Nu e henț ăsta. Ce cât din mâna, domnule? Aici nu contează cât din mână. El folosește mâna ca să oprească mingea.

Sunt lucruri pentru care ei nu-și dau seama că Dumnezeu le poate pedepsi familiile pentru așa ceva. Copiii ăștia aleargă pe teren și tu îi batjocorești? Îți dai seama cât de idiot să poți să fii? Îi dai galben la portar, dar prelungești cu 4 secunde. Îți dai seama că se dă singur în fapt?”, a spus, printre altele, Gigi Becali la

Cristi Balaj a analizat faza reclamată de FCSB în meciul cu Universitatea Craiova și a dat verdictul

Cristi Balaj, fostul mare arbitru FIFA, El a explicat motivul pentru care VAR-ul nu a intervenit și pentru care trebuie decizia lui Horațiu Feșnic a stat în picioare la faza cu Luca Băsceanu.

„Stabiliți voi unde a atins mingea mâna. Dacă a fost în zona verde, atunci jocul continuă. Dacă a fost clar în zona roșie, e henț. (n.r. – Dar dacă 50% este în zona roșie și 50% în zona verde?) Atunci nu este clar și se dă credit arbitrului”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.