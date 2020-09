Mihai Stoica l-a făcut praf pe Adrian Petre după thriller-ul din Europa League! Cum a ajuns Ducan să apere cu Backa Topola

Directorul sportiv al echipei FCSB, Mihai Stoica, l-a făcut praf pe atacantul Adrian Petre după thriller-ul din Europa League cu Backa Topola.

Jucătorul transferat de la Esbjerg din Danemarca pentru 500.000 de euro nu a confirmat în tricoul ”roș-albaștrilor” și în acest moment este ultima variantă pentru ofensivă.

Finanțatorul Gigi Becali este total nemulțumit de prestațiile internaționalului de tineret și a cerut staff-ului tehnic să-l treacă pe banca de rezerve.

Adrian Petre, criticat dur de Mihai Stoica după meciul din Europa League

”Lui Adrian Petre i s-a atras atenția de către antrenor. Era ultimul la toți parametrii, nu se antrena așa cum trebuia. Noi discutăm mereu. Jucasem trei meciuri, câștigasem cu 3-0 fiecare partidă și lumea întreba de ce nu joacă Adi Petre. El trebuie să demonstreze la antrenamente”, și-a început Mihai Stoica criticile la adresa lui Adrian Petre după jocul din Europa League.

”Nu-s mulțumit de cum a jucat aseară. Au fost multe acțiuni când nu era unde trebuie. Chiar dacă a dat gol. La faza la care Coman întoarce mingea, cu capul, Adrian Petre era dincolo de bara a doua”, a declarat oficialul FCSB la emisiunea Liga Digisport.

”Trebuia să fie în șase metri, s-o bage în poartă. Trebuie mai mult. S-a plătit o sumă importantă pe el, e un jucător de valoare. Ar trebui să dea mai mult, să facă altceva. La 18 ani, Perianu a tras echipa după el, a scos și un cartonaș roșu”, a spus MM.

Directorul sportiv a explicat și cum a ajuns portarul Răzvan Ducan titular la întâlnirea cu Baca Topola: ”Andrei Vlad, titularul postului, a avut evoluții de excepție, dar s-a îmbolnăvit. Udrea era al doilea portar, a făcut Covid-19. A fost printre primii patru de la noi care au fost infectați. Acum ieșise negativ, dar este accidentat. Al treilea portar, Toma Niga, a făcut Covid-19 și el”.

”Portarii lucrează împreună, riscul de infectare e mult mai mare la ei. Marius Popa, antrenorul cu portarii, e negativ, urmează să-și reia activitatea. Popică avea puterea de a insufla încredere portarului, dar nu a făcut deplasarea.

Toată lumea se întreabă ce se întâmplă cu Târnovan. E accidentat de mai bine de o lună, el era al patrulea portar. Am discutat cu Florin Niță înainte de startul sezonului. I-am făcut o ofertă, a fost mulțumit, dar a cerut un an în plus.

Nu a fost nicio problemă, a fost de acord și Gigi. A zis ‘mâine merg să vorbesc cu conducerea de la Sparta’. A trecut mai bine de o lună, n-am primit niciun răspuns. Vlad rămânea numărul 1 oricum, dar putea ajuta Niță. Preferă să stea al treilea portar la Sparta decât să vină acasă”, a încheiat Stoica.