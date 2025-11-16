Sport

Mihai Stoica l-a făcut praf pe Andrei Rațiu după Bosnia – România 3-1: „E în antiteză cu Bîrligea. Face figurație la națională”

Mihai Stoica, fără milă la adresa lui Andrei Rațiu după Bosnia - România 3-1. Ce i-a reproșat fundașului lateral de la Rayo Vallecano după eșecul „tricolorilor” la Zenica.
Mihai Dragomir
16.11.2025 | 15:02
Mihai Stoica la facut praf pe Andrei Ratiu dupa Bosnia Romania 31 E in antiteza cu Birligea Face figuratie la nationala
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica, fără milă la adresa lui Andrei Rațiu. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Naționala României a pierdut cu 1-3 pe terenul Bosniei și va lua calea barajului din Nations League pentru a ajunge în cele din urmă la Campionatul Mondial. Mihai Stoica a fost profund indignat de Andrei Rațiu după jocul pierdut de „tricolori” la Zenica.

Mihai Stoica, comparație uimitoare între Daniel Bîrligea și Andrei Rațiu

Mihai Stoica a urmărit meciul României cu Bosnia și nu s-a putut abține să nu scoată în evidență prestația și mai ales comportamentul lui Andrei Rațiu. Oficialul FCSB-ului a făcut o comparație în direct între fundașul lateral și Daniel Bîrligea.

ADVERTISEMENT

Dacă despre vârful de 25 de ani a spus că dă totul pentru echipa națională, dar mai puțin pentru club, despre Rațiu a spus că face fix opusul, scoțând în evidență prestația cu Real Madrid, unde a fost „coșmarul” lui Vinicius.

„N-a fost bine deloc. Așteptările au fost foarte mari după prima jumătate a meciului. Eu așteptam mult mai mult de la niște jucători importanți. Multă lume îi pune în cârcă lui Racovițan golul marcat de Dzeko, eu zic că acolo a fost vina lui Rațiu. 

ADVERTISEMENT
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Digi24.ro
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore

Există doi jucători în antiteză la echipa națională, Rațiu și Bîrligea. El (n.r. – Bîrligea) vine la echipa națională și joacă, face totul spre perfecțiune. Mă refer în primul rând ca atitudine, ceea ce nu mai face la echipa de club în ultima vreme și va avea probleme dacă continuă așa. Rațiu, face totul perfect în La Liga, iar aici vine și face figurație”, a spus inițial Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT
Nu se mai ascund: un nou cuplu celebru în România! După divorțul cu...
Digisport.ro
Nu se mai ascund: un nou cuplu celebru în România! După divorțul cu scandal, s-a afișat în premieră cu noua parteneră

Mihai Stoica i-a atras atenția lui Andrei Rațiu după Bosnia – România 3-1. „Nu ai voie să faci așa ceva!”

Andrei Rațiu, cel care a aflat o veste uriașă înaintea meciului Bosnia – România, l-a surprins neplăcut pe Mihai Stoica. Președintele campioanei României a amintit de faza în care fundașul l-a certat pe Dennis Man pentru o pasă nereușită în adâncime și a preferat să rămână la vorbă cu colegul său în loc să revină și să ajute apărarea.

„Pentru mine, Rațiu, nu e la primul meci… Oamenii m-au pus la zid când am vorbit de el, dar eu tot am vrut să văd dacă chiar e interesat de ce spunem noi, cei care am făcut și facem ceva în fotbal, trebuie să înțeleagă că ar trebui să se prezinte la echipa națională cu dăruirea cu care se prezintă la echipa de club când joacă cu cei mari.

ADVERTISEMENT

El vine, niciun aport ofensiv, iar defensiv, la faza golului lui Dzeko, el trebuia să strângă și atât. A greșit în multe faze în care am primit gol. A fost cauționat de selecționeri, dar nu a înțeles nimic din asta.

L-a certat pe Man în loc să revină, într-o situație când puteam lua gol. Nu ai voie să faci așa ceva, mai ales că ai avut și banderola. În momentul în care Rațiu se prezintă așa, ce pretenții să mai ai de la debutanți sau jucători care nu se află pe poziția lor sau jucători care au probleme la echipele de club”, a mai spus oficialul FCSB-ului.

Cum l-a caracterizat Mihai Stoica pe Andrei Rațiu

Mihai Stoica a spus ulterior cât de mult s-a schimbat, în ochii săi, Andrei Rațiu din momentul primei sale apariții pentru naționala României.

„Rațiu, când a apărut la echipa națională era un jucător care părea foarte modest, care dădea tot, care avea o atitudine exemplară, iar acum îl văd ca pe un jucător decar cu tricou cu numărul 2. Se vede altceva, iar noi îi punem la zid pe ceilalți!”, a mai spus Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.

Mihai Stoica l-a făcut praf pe Andrei Rațiu după Bosnia - România 3-1

Prima măsură luată de FRF, după scandările xenofobe și rasiste ale bosniacilor: ”Nu...
Fanatik
Prima măsură luată de FRF, după scandările xenofobe și rasiste ale bosniacilor: ”Nu tolerăm așa ceva”
Ce se întâmplă cu Simona Halep la aproape un an de la retragerea...
Fanatik
Ce se întâmplă cu Simona Halep la aproape un an de la retragerea din tenis. Sportiva recunoaște că se confruntă cu probleme mari
„Nesimțiților, v-am dat o groază de bani”. Comentatorii români au dezvăluit cu lux...
Fanatik
„Nesimțiților, v-am dat o groază de bani”. Comentatorii români au dezvăluit cu lux de amănunte cum au fost sabotați în Bosnia: „Mă oftică până la lacrimi”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Radu Naum l-a făcut praf după Bosnia - România 3-1: 'Ar fi bine...
iamsport.ro
Radu Naum l-a făcut praf după Bosnia - România 3-1: 'Ar fi bine să nu îl mai vedem! E greu de acceptat, ustură tare de tot'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!