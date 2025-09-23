Mihai Stoica l-a ironizat public pe jucătorul de la FCSB: „Nadia Comăneci, ce face acolo?”

, l-a făcut pe Mihai Stoica să-l ironizeze pe unul dintre jucătorii cei mai importanți ai campioanei României, Siyabonga Ngezana (28 de ani). Sud-africanul a fost ridiculizat la golul 2 înscris de trupa moldavă și nu a fost iertat pentru prestația avută.

Mihai Stoica îl ironizează pe Ngezana: „Nadia Comăneci”

Fundașul central a fost comparat cu Nadia Comăneci, legendara gimnastă care a scris istorie pentru România, în 1976, la Montreal, când a luat nota 10. Totuși, comparația făcută de Stoica nu este în avantajul lui Ngezana, care și-a pierdut echilibrul la o fază esențială a meciului cu FC Botoșani, în urma căreia au înscris elevii lui Leo Grozavu. rămâne o enigmă pentru directorul sportiv, care spune că nici la Oțelul Galați nu a fost pus în asemenea dificultăți.

„Chiar nu știu cum am pierdut (n.r. cu Botoșani). Dar din nou conducem și pierdem un meci. Am condus și am terminat la egalitate cu Rapid, dar era să pierdem și acolo. E incredibil. Mă gândesc doar la o fază. Cum Miculescu a scăpat singur cu portarul și l-a ferit pe Anestis. Păi nu face asta. Dacă a intrat așa, scoate penalty. Nici la Galați nu am mai trăit așa ceva, e pentru prima dată în viața mea. Am avut ocazii mari. Și Bîrligea câte a avut. Noi marcăm, dar primim meci de meci.

În mod normal, titulari în apărare erau Crețu, Ngezana, Risto. Am avut meciuri când nu era nici unul. Problemele astea nu au cum să nu se simtă. Noi nu știam că ne trebuie un al doilea fundaș stânga, Risto juca mereu. Acum nu joacă deloc. Pantea crește, dar e forțat să joace pe picior opus. Greșeala la golul doi (n.r. de la Botoșani) nu a fost a lui Toma, a fost a lui Ngezana, care nu a dublat. Ngezana făcea șpagat, Nadia Comăneci, pe linia porții. Ce face Ngezana acolo?”, a spus Stoica, la

FCSB, o victorie în zece meciuri din SuperLiga

Ceea ce părea la început a fi o situație asemănătoare cu cea din sezonul trecut, când de asemenea FCSB a început ezitant campionatul, s-a transformat într-o criză de lungă durată pentru trupa patronată de Gigi Becali. Clasamentul nu o iartă pe trupa roș-albastră, iar locul 13, cu doar 7 puncte, stă drept dovadă a formei extrem de slabe din punct de vedere sportiv pe care o traversează jucătorii lui Elias Charalambous.

FCSB urmează să debuteze joi, în Europa League, contra celor de la Go Ahead Eagles, formație care a produs surpriza în Olanda în sezonul trecut, când a câștigat Cupa. Confruntarea va avea loc în deplasare, de la ora 19:45. În SuperLiga, pe cei de la FCSB îi așteaptă un duel cu Oțelul Galați. Aceștia din urmă vin după un succes surprinzător, 1-0, cu Universitatea Craiova, trupa care era considerată a fi cea mai în formă din SuperLiga.