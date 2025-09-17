Mihai Stoica l-a luat la rost pe Valeriu Iftime înainte de FC Botoșani – FCSB: „Am văzut că e războinic, l-a luat pe Gigi că mieuna”

FCSB tremură serios pentru calificarea în playoff. Campioana României a obținut doar un punct la Miercurea Ciuc, iar în următoarea etapă joacă în deplasare la Botoșani. Mihai Stoica se aștepta la un meci dificil, însă a știut să îl înțepe pe Valeriu Iftime, oficialul clubului din Moldova.
Roș-albaștrii nu se regăsesc în acest sezon. Situația din clasament a devenit una alarmantă, iar FCSB are neapărată nevoie de o victorie la Botoșani pentru a urca câteva locuri în clasamentul Superligii României. Diferența față de Universitatea Craiova, liderul ierarhiei, a devenit una uriașă.
Mihai Stoica a vorbit despre forma neașteptat de slabă prin care trece FCSB și a prefațat jocul cu FC Botoșani, unul pe care îl vede dificil mai ales din cauza terenului și a situației accidentărilor. Totuși, președintele clubului i-a dat un răspuns lui Valeriu Iftime, cel care a glumit pe seama campioanei României.
„E un meci complicat, bine că am pierdut anul trecut, că, dacă nu pierdeam anul trecut, mă gândeam că sigur pierdem anul ăsta. Nu ai cum să îi bați pe unii la infinit. Când ai un record foarte lung, mă cam sperie. Cum am avut noi cu Rapid, iar Rapid nu ne mai bate de vreo cinci meciuri, CFR la fel, și acolo aveam probleme.
Am văzut, Valeriu Iftime e războinic, l-a luat pe Gigi că mieuna, că nu știu ce, ne așteaptă, ne bate. Nu ar fi o noutate dacă ne bate Botoșani, ne bate toată lumea.
Ar fi o surpriză să batem. Odată și odată tot ne-om restarta, trebuie să vină și declicul ăla, că declin a fost destul. Trebuie să schimbăm o literă”, a declarat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, conform Prima Sport.