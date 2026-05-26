Mihai Stoica l-a pus la zid pe Daniel Pancu: „Nu văd logică în discursul său”. Marele minus al antrenorului

Daniel Pancu (48 de ani) a ajuns la un acord de principiu cu Dan Șucu și, în mod normal, va fi antrenorul giuleștenilor începând cu sezonul următor, după ce . Pancone a avut un nou schimb dur de replici cu Neluțu Varga, iar Mihai Stoica i-a criticat discursul.

Mihai Stoica i-a evidențiat marele minus al lui Daniel Pancu

Daniel Pancu este antrenorul momentului în SuperLiga României, după ce a preluat CFR Cluj dintr-o situație ingrată și a reușit să califice echipa în cupele europene, bifând chiar și o serie de 11 victorii consecutive în timpul mandatului său, care a durat 28 de etape.

Mihai Stoica crede că Pancone cunoaște foarte mult fotbal și este un antrenor foarte talentat, însă a găsit și un mare minus al său: „Eu am o părere foarte bună despre antrenorul Pancu, chiar dacă nu a antrenat pe nimeni până acum. A fost selecționer puțin, a fost antrenor la Iași puțin, iar acum a fost câteva etape la CFR Cluj. Cred că are un real talent pentru meseria asta, dar nu am reușit niciodată să-i înțeleg discursul.

El s-a supărat foarte tare atunci că am comentat o chestie extrem de lipsită de noimă. «Dacă eram pe bancă la meciul U21 de la turneul final, nu luam gol». Păi golul ăla s-a luat pentru că Ianis Stoica a luftat, a dat pe lângă minge. Unu la mână, dai în propriul staff. Deci ăia nu sunt în stare să facă nimic, iar tu erai în stare. Doi la mână, nu știu ce ai fi putut să faci, când era mingea în zbor strigai la Ianis Stoica: «Băi, Ianis, vezi să nu dai pe lângă ea»?

De aceea spun. Eu tot timpul caut logică în discursul oamenilor, iar la el nu văd logică. În schimb, fotbal știe. Dacă e suficient să știi fotbal și să antrenezi bine, e ok, dar dacă trebuie să ai și un discurs logic și să-ți cenzurezi anumite reacții, cred că e mult mai bine. Se apropie și el de 50 de ani și trebuie să fie puțin mai ponderat. Dacă foloseam eu domnul rahat și alte chestii de-astea, eram pus la zid din față și din profil”, a declarat MM Stoica la

Daniel Pancu, derapaj la adresa lui Neluțu Varga

Daniel Pancu este cunoscut pentru impulsivitatea sa pe marginea terenului, iar când selecționerul „micilor tricolori” a intrat furibund pe teren, gata să sară la gâtul arbitrului în urma unei intrări dure nesancționate asupra lui Louis Munteanu.

De asemenea, el este un om care oferă declarații fără perdea, iar ultima dată Neluțu Varga, pe care l-a numit „domnul rahat”: „CFR obține mulți bani, având diferențe între locul 3 și locul 4. În play-out ar fi avut jucătorii altă cotă. E un câștig foarte bun pentru club, iar acum cei de acolo aruncă cu rahat în mine. Eu nu am fost de acord să intre jucători, dar să vă spună cel care aruncă cu rahat, că asta nu le spune. Domnul rahat m-a sunat pe mine! Dacă arunci cu rahat în mine, cum să fii civilizat? Eu trăiesc cu jucătorii acolo. Cea mai importantă relație e cu jucătorii pentru un antrenor”, a declarat Daniel Pancu, orbit de furie, conform