Mihai Stoica „l-a urecheat” pe Florin Tănase după golul din FCSB – Petrolul: „Zizou, lasă-ne cu astea! Nici nu m-am bucurat”

ADVERTISEMENT

FCSB a câștigat fără nicio problemă meciul cu Petrolul Ploiești, însă golul ce a deschis scorul a fost înscris cu mari emoții. Florin Tănase a ales o execuție elegantă de la punctul cu var, însă care a fost cât pe ce să lovească bara transversală. Reușita sa a fost aproape identică cu cea a lui Zinedine Zidane din finala Campionatului Mondial din 2006, iar Mihai Stoica a avut o reacție fabuloasă.

Mihai Stoica nu a apreciat golul lui Florin Tănase din FCSB – Petrolul

FCSB a beneficiat rapid de o lovitură de pedeapsă în meciul de pe Arena Națională contra Petrolului Ploiești, după ce mingea trimisă spre poartă de Valentin Crețu a lovit brațul unui apărător prahovean în interiorul careului. Florin Tănase, expertul loviturilor de pedeapsă de la FCSB, a „arestat” imediat mingea și l-a executat pe Bălbărău cu o „Panenka”.

ADVERTISEMENT

, iar Mihai Stoica a reacționat imediat după meci, explicând că nu apreciază astfel de execuții pretențioase: „Uitați-l pe Zizou cum bate… eu nici măcar nu m-am bucurat la acest gol. M-am dus după meci la el și i-am zis «Zizou, ce faci după meci? Lasă-ne cu astea!».

Golurile au fost identice! Am fost la acel meci, din finala Campionatului Mondial din 2006, de la Berlin. Nimeni pe stadion nu a văzut ce s-a întâmplat când Zidane i-a dat cu capul în piept lui Materazzi, pentru că toată lumea se uita după minge. Nu a văzut absolut nimeni, după care au început să apară imaginile pe monitoarele presei”, a declarat Mihai Stoica, la

ADVERTISEMENT

FCSB a câștigat fără probleme contra Petrolului. Ce a declarat Florin Tănase după meci

FCSB a făcut un nou meci bun în play-out și a câștigat fără emoții meciul contra Petrolului Ploiești. Roș-albaștrii au deschis scorul prin Florin Tănase și și-au dublat imediat avantajul prin

ADVERTISEMENT

Campioana en-titre a mai avut și un gol anulat, iar în a doua repriză a închis partida prin golul lui Darius Olaru. Petrolul a înscris pe final după o greșeală la corner a lui Matei Popa, iar scorul a fost 3-1. La final, însă speră ca forma bună să continue și la meciurile de baraj: „Sunt fericit că am marcat și am dus echipa în avantaj. Eram obligați să continuăm cu victorii. Victoriile îți aduc încrederea. (n.r. – Ați încercat să-l convingeți pe Mirel Rădoi să rămână?) Nu am apucat. Ne pare rău, dar dacă aceasta a fost decizia dânsului trebuie să o respectăm. Mi-ar plăcea să mai lucrez cu el pe viitor.

ADVERTISEMENT

Pare că suntem pregătiți de baraj, dar acum sper să avem această formă bună și la meciul de baraj. Va fi dificil, vor fi meciuri complicate. Ne gândim la primul meci, am face o greșeală să ne gândim la echipa de play-off. Este clar că suntem dezamăgiți că nu ne-am calificat în play-off. Dacă eram acolo, era altceva”, a spus Florin Tănase după FCSB – Petrolul.