Mihai Stoica lămurește controversa din Bănie: „Sunt sănătos, odihnit și urc la volan”. Poliția Dolj, comunicat oficial. Exclusiv

Mihai Stoica a explicat în direct ce s-a întâmplat, de fapt, la Craiova, după ce s-a scris că autoritățile i-ar fi reținut permisul auto. Președintele FCSB-ului a lămurit întreaga situație.

Mihai Stoica a lămurit situația permisului său auto. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Craiova

FCSB s-a deplasat la Craiova pentru cele două jocuri din această săptămână. Înaintea meciului de joi, din Cupă, Mihai Stoica a fost subiectul unei știri din afara sferei fotbalului.

Mai exact, . A doua zi, oficialul campioanei României a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a spus că nu s-a aflat la volan în momentul respectiv, circulând cu autocarul echipei.

„Oameni buni, deci eu nu am condus. Eu am venit cu autocarul, cu mașina mea a venit Cătălin Făiniși, iar eu, de la hotelul unde sunt și acum până la Bad Habits (n.r. – cafenea din Craiova), am mers pe jos, am fost văzut de manifestanți, că ieri era o manifestație aici.

Sunt și jandarmeria și poliția. Chiar am văzut o fază în care mașina poliției s-a luat după o mașină că nu știu ce făcuse acel domn șofer. Eu nu am condus.

Astăzi va trebui să plec cu mașina, acum, în câteva minute, va trebui să plec cu mașina spre București, dacă îmi iau carnetul acum înseamnă că Belivacă ăla sau cum îl cheamă pe băiatul ăla care a scris, sau cine-o fi inventat prostia asta, vede în viitor.

Cineva v-a luat la mișto, toată presa. Carnetul, dacă vrei, dar nu, că e la mașină, în torpedo. Sunt la volan. Am și dormit bine, n-am nicio fel de problemă”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Comunicatul oficial IPJ Doj legat de permisul lui Mihai Stoica

FANATIK a făcut solicitare oficiala la IPJ Dolj pentru a primi informațiile concrete din partea autorităților cu privire la permisul auto al lui Mihai Stoica. Răspunsul arată în felul următor:

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, Compartimentul Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj este abilitat să comunice următoarele:

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că persoana menționată în articolul de presă nu a fost oprită în cursul zilei de 12 februarie 2026, în trafic, de către polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dolj”, se arată în comunicatul autorităților.

Marea doleanță a lui Mihai Stoica pentru meciul Universitatea Craiova – FCSB din campionat

, după ce a fost profund indignat de arbitrajul lui Horațiu Feșnic la partida din Cupă.

„Dacă aș ști că batem duminică a venit bine, dar dacă aș ști că pierdem duminică e un dezastru. Dacă aș ști că facem egal duminică nici nu știu ce să zic, e dezastru așa și așa. Duminică va fi alt meci, probabil va fi alt arbitru, sperăm să fie și la VAR oameni mai atenți”, a spus Mihai Stoica, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.