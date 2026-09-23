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Mihai Stoica (61 de ani) a fost întrebat despre episodul tensionat petrecut între Gigi Becali (68 de ani) și Laurențiu Reghecampf (51 de ani) în primul mandat al antrenorului pe banca tehnică a celor de la FCSB. S-a întâmplat în mai 2013, atunci când echipa roș-albastră era deja campioană și a pierdut pe teren propriu, în Ghencea, cu scorul de 2-5 în fața celor de la Viitorul Constanța, actualul Farul.

Ce a spus Mihai Stoica despre problema existentă între Gigi Becali și Laurențiu Reghecampf în primul mandat

Atunci, patronul clubului a spus în spațiul public că a fost vorba despre o „omenie”, bineînțeles în baza relației sale cu Gică Hagi. Acum, în contextul în care , MM a dorit să sublinieze, o dată în plus, că nu a fost vreun aranjament atunci, dar totodată a punctat și că este foarte probabil ca tehnicianul să fi fost deranjat atunci de acea declarație făcută de finanțator.

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„Că a zis Gigi că s-a bucurat, păi era logic, noi eram campioni. Nu neapărat înțelegeri, chestii tacite, câtă vreme la o echipă sunt prieteni cu jucători de la cealaltă echipă, care nu au vreun obiectiv. Nu era vreo înțelegere. Ce înseamnă blat? Te plătesc ca să nu joci. Nu a existat așa ceva. Lui Reghe nu i-a convenit că a pierdut, voia să câștige, voia palmares. Nu i-au convenit probabil declarațiile lui Gigi, scorul a fost urât. Dică era la Farul (n.r. Viitorul), la noi era Iancu. Nu îi retrogradezi, dacă nu ai un câștig la asta, nu mai poți să te uiți în ochi…

Primul mandat a fost excepțional. Al doilea mandat nu a fost la același nivel, dar despre primul an a vorbit, practic a câștigat, iar în al doilea an am pierdut un campionat când în returul play-off-ului conduceam 1-0 pe Viitorul și aveam 6 puncte față de ei. Și ocazii uriașe am ratat. Și am rămas cu 3 puncte avans și am terminat la egalitate de puncte cu ei. Un punct cu Dinamo era suficient și am luat două goluri din două penalty-uri, al doilea în prelungiri, Hanca”, în direct la

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Mihai Stoica a comparat al doilea mandat al lui Reghecampf la FCSB cu situația din prezent

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB crede că echipa din prezent nu este mai slabă decât cea din acea perioadă decembrie 2015 – mai 2017: „Îmi aduc aminte de jucătorii care fuseseră transferați în vară și nu prea jucau, Tade, Muniru, se investise și erau datori. Era Stanciu, care era foarte bun, era Papp, care a dat un gol foarte important la revenirea lui Reghecampf. (n.r. Dacă era mai bună echipa de atunci decât cea de acum) Nu. Dar sunt total de acord cu sunt echipe mai bune decât atunci, poate chiar și decât Astra.

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Forța lor erau Șumudică și Alibec, Budescu a plecat în iarna aia. Știu că în 15 februarie 2016 am bătut la Chiajna 2-0, a dat Varela unul dintre goluri. Ideea e că s-a intrat în play-off și s-a mers bine, s-a jucat finala campionatului la Giurgiu, cu Balaj la centru, dacă băteam eram campioni. Nu am jucat foarte bine, a comis Varela penalty, am pierdut pe drept 2-0.

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Doar că la 0-0 a fost o fază la care putea să fie o eliminare la 0-0, acolo se putea schimba ceva, dar campionatul a fost câștigat meritat de Astra. Dacă aduni rezultatele făcute de toate echipele de când a venit Reghe, cred că am fi fost pe primul loc. În ediția asta poate îi va fi mai greu. Sunt multe echipe foarte bune, dar ăsta poate fi și un avantaj că nu e o singură echipă care să se distanțeze de pluton. Play-off-ul contează”.

De ce nu a mai plecat FCSB în Turcia în această perioadă de pauză competițională

Mihai Stoica a explicat contextul în care s-a luat această decizie și a precizat că Laurențiu Reghecampf și preparatorul fizic Thomas Neubert au hotărât împreună ca echipa să rămână la Bucureșt: „Era o discuție, s-a renunțat. Astea sunt chestii de bucătărie internă. În primul rând, unde voiam să mergem, doar de pe 25 pe 28 era disponibil, la Gloria Sports Arena, unde mergem de obicei. Să te duci în Turcia nu avea sens pentru că nu aveam condițiile de la bază.

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Sală, noi avem jucători accidentați, acolo e recuperare extraordinară. Doar în sală s-au băgat nu știu câte zeci de milioane de euro. Ăla e un hotel făcut pentru toți sportivii. Nefiind disponibil, căutam în altă parte, dar nu avea sens, Reghe și Tommy au decis să rămânem în bază”.