Mihai Stoica, laude la scenă deschisă pentru jucătorul U21 din liga secundă: „Zici că are mingea lipită de picior. Trebuie să joace la Liga 1”

Etapa a 9-a din Liga a II-a a României a fost deschisă de partida dintre FC Bihor și FC Voluntari. Cele două au remizat, scor 1-1, iar Mihai Stoica a scos în evidență pe unul dintre jucătorii ce au avut o evoluție bună în meciul de la Oradea.

ADVERTISEMENT

Remus Guțea, în vizorul lui Mihai Stoica. Oficialul lui FCSB este impresionat de calitățile tânărului fotbalist

Remus Guțea a înscris splendid pentru FC Voluntari în partida de la Oradea. Tânărul fotbalist a controlat mingea extrem de calm în interiorul careului, a întors doi apărători și l-a executat pe portarul advers cu o lovitură plasată.

„Tehnică foarte bună, zici că are mingea lipită de picior. Nu i-am găsit încă poziția, ba e inter, alții zic că e extremă. Trebuie să joace la Liga 1, la Liga 2 e altceva.

ADVERTISEMENT

Gigi vrea neapărat să jucăm, probabil din iarnă încolo, cu under 21 apărător. Nu vrea sub nicio formă atacant sub 21. La momentul ăsta, cine joacă o face pentru că e regula. Dacă 2 din 16 joacă… Uită-te în Europa, nimeni nu joacă, dar nimeni.

Țineți cont că acum doi ani de zile Pantea juca foarte bine cu Nordsjaelland și o făcea foarte bine, chiar erau foarte interesați de el, după s-a accidentat. Era under și juca pentru că era bun”, a declarat Mihai Stoica la

ADVERTISEMENT

Remus Guțea, a doua etapă consecutivă cu gol pentru FC Voluntari

Aceasta este a doua etapă consecutivă pentru Guțea în care înscrie, după ce în etapa precedentă a marcat golul victoriei, în minutul 90 +2, împotriva CSM Reșița, echipă ce a evoluat în play-off-ul sezonului trecut de divizie secundă.

ADVERTISEMENT

În acest sezon de Liga a II-a, Remus Guțea a înscris de trei ori pentru ilfoveni în cele 7 partide în care a fost folosit. Cele trei goluri sunt primele ale tânărului fotbalist pentru formația antrenată de Florin Pîrvu, deși el a jucat 16 meciuri la Voluntari și în sezonul trecut.

Guțea a impresionat la Campionatul European U19. Ce realizări a avut alături de naționala condusă de Ion Marin

Remus Guțea a fost unul dintre jucătorii importanți pentru Ion Marin la Fotbalistul de 18 ani a intrat în ultimul sfert de oră în partida cu Muntenegru și a oferit un assist decisiv, iar

ADVERTISEMENT

Pe lângă faptul că a participat la două dintre golurile României, Guțea a impresionat prin dezinvoltura sa, driblingurile și modul în care conduce balonul, iar Mihai Stoica este unul dintre admiratorii săi.