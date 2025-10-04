Sport

Mihai Stoica, laude la scenă deschisă pentru jucătorul U21 din liga secundă: „Zici că are mingea lipită de picior. Trebuie să joace la Liga 1”

Mihai Stoica, oficialul FCSB, a fost impresionat de un fotbalist ofensiv, eligibil pentru regula U21. Ce a spus președintele Consiliului de Administrație al „roș-albaștrilor” despre jucătorul ce evoluează la Liga a II-a
Ciprian Păvăleanu
04.10.2025 | 09:15
Mihai Stoica laude la scena deschisa pentru jucatorul U21 din liga secunda Zici ca are mingea lipita de picior Trebuie sa joace la Liga 1
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica, impresionat de un fotbalist under din Liga a II-a. Foto: Colaj FANATIK

Etapa a 9-a din Liga a II-a a României a fost deschisă de partida dintre FC Bihor și FC Voluntari. Cele două au remizat, scor 1-1, iar Mihai Stoica a scos în evidență pe unul dintre jucătorii ce au avut o evoluție bună în meciul de la Oradea.

ADVERTISEMENT

Remus Guțea, în vizorul lui Mihai Stoica. Oficialul lui FCSB este impresionat de calitățile tânărului fotbalist

Remus Guțea a înscris splendid pentru FC Voluntari în partida de la Oradea. Tânărul fotbalist a controlat mingea extrem de calm în interiorul careului, a întors doi apărători și l-a executat pe portarul advers cu o lovitură plasată.

„Tehnică foarte bună, zici că are mingea lipită de picior. Nu i-am găsit încă poziția, ba e inter, alții zic că e extremă. Trebuie să joace la Liga 1, la Liga 2 e altceva.

ADVERTISEMENT

Gigi vrea neapărat să jucăm, probabil din iarnă încolo, cu under 21 apărător. Nu vrea sub nicio formă atacant sub 21. La momentul ăsta, cine joacă o face pentru că e regula. Dacă 2 din 16 joacă… Uită-te în Europa, nimeni nu joacă, dar nimeni.

Țineți cont că acum doi ani de zile Pantea juca foarte bine cu Nordsjaelland și o făcea foarte bine, chiar erau foarte interesați de el, după s-a accidentat. Era under și juca pentru că era bun”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România....
Digi24.ro
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”

Remus Guțea, a doua etapă consecutivă cu gol pentru FC Voluntari

Aceasta este a doua etapă consecutivă pentru Guțea în care înscrie, după ce în etapa precedentă a marcat golul victoriei, în minutul 90 +2, împotriva CSM Reșița, echipă ce a evoluat în play-off-ul sezonului trecut de divizie secundă.

ADVERTISEMENT
Cum l-au numit turcii pe Mihăilă, după ce a marcat cu o
Digisport.ro
Cum l-au numit turcii pe Mihăilă, după ce a marcat cu o "rachetă" de la 55 de metri

În acest sezon de Liga a II-a, Remus Guțea a înscris de trei ori pentru ilfoveni în cele 7 partide în care a fost folosit. Cele trei goluri sunt primele ale tânărului fotbalist pentru formația antrenată de Florin Pîrvu, deși el a jucat 16 meciuri la Voluntari și în sezonul trecut.

Guțea a impresionat la Campionatul European U19. Ce realizări a avut alături de naționala condusă de Ion Marin

Remus Guțea a fost unul dintre jucătorii importanți pentru Ion Marin la Campionatul European U19, unde „micii tricolori” au scris istorie. Fotbalistul de 18 ani a intrat în ultimul sfert de oră în partida cu Muntenegru și a oferit un assist decisiv, iar în victoria cu 3-0 în fața Danemarcei și-a trecut numele pe tabela marcatorilor.

ADVERTISEMENT

Pe lângă faptul că a participat la două dintre golurile României, Guțea a impresionat prin dezinvoltura sa, driblingurile și modul în care conduce balonul, iar Mihai Stoica este unul dintre admiratorii săi.

3,50 este cota oferită de BETANO pentru „X” în meciul FCSB - Universitatea Craiova
Cosmin Băleanu: „Azi, FCSB e FCSB și Steaua e Steaua. Cât timp nu...
Fanatik
Cosmin Băleanu: „Azi, FCSB e FCSB și Steaua e Steaua. Cât timp nu a existat Steaua, FCSB a fost Steaua”
Aflat în America, David Popovici a apărut alături de miliardarul român care a...
Fanatik
Aflat în America, David Popovici a apărut alături de miliardarul român care a făcut furori în toată lumea și a dat vestea cea mare: „Nu în fiecare zi ai ocazia să…”
Noua „perlă” de la CFR Cluj, transfer surpriză la FCSB? „Poate avea aceeaşi...
Fanatik
Noua „perlă” de la CFR Cluj, transfer surpriză la FCSB? „Poate avea aceeaşi traiectorie ca Bîrligea! E posibil să îl ia”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gigi Becali l-a chemat pe antrenorul FCSB la palat și i-a zis direct:...
iamsport.ro
Gigi Becali l-a chemat pe antrenorul FCSB la palat și i-a zis direct: 'Eu fac echipa, tu antrenezi!'. Apoi l-a ofertat pe înlocuitor chiar în fața sa, după ce a fost refuzat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!