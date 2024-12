Mihai Stoica le ia apărarea jucătorilor de la FCSB după remiza cu Farul: „Gigi a fost foarte dur. N-ar fi trebuit să iasă Ștefănescu”

. Formația antrenată de Elias Charalambous a pierdut puncte importante pe terenul campioanei din sezonul 2022/23, iar .

Mihai Stoica le ia apărarea jucătorilor de la FCSB după remiza cu Farul: „Gigi a fost foarte dur”

Gigi Becali a fost nemulțumit după rezultatul de egalitate scos de campioana FCSB pe terenul Farului, iar Daniel Bîrligea a fost unul dintre jucătorii criticați de finanțatorul grupării roș-albastre. Fotbalistul adus de la CFR Cluj a avut o evoluție ștearsă și a fost scos în a doua repriză.

În același timp, staff-ul campioanei României a făcut câteva schimbări ciudate, una dintre ele fiind , unul dintre cei mai buni jucători din prima repriză. Jucătorul transferat de la Sepsi a pasat cu pieptul la .

FCSB a avut chiar șansa să obțină toate cele trei puncte, însă . Acest lucru l-a scos din sărite pe patronul FCSB-ului, care i-a criticat pe Pintilii și Charalambous pentru decizia de a-l lăsa pe muntenegrean să executa lovitura de pedeapsă.

, le-a luat apărarea jucătorilor pentru semieșecul de la Ovidiu.

„Ei avut ocazii mari în finalul primei reprize. În a doua parte a meciului noi nu am mai ajuns la poartă. Eu chiar nu culpabilizez pe nimeni, a fost foarte complicat. Băieții sunt extrem de obosiți, nu neapărat fizic, că fizic arătăm bine. Nu e ușor și e greu să te concentrezi la fel toate meciurile. Gigi a fost foarte dur în considerațiile pe care le-a făcut după meci, pentru că era convins că vom câștiga fără niciun fel de problemă.

„N-ar fi trebuit să iasă Ștefănescu. Au fost schimbările care au fost”

Când ratezi penalty în minutul 83, e clar că îți pare rău, dar acel penalty a venit de nicăieri, exact penalty-urile de VAR pe care nimeni nu le vede, dar vezi că a pus mâna. Arbitrajul a fost impecabil. Tot timpul am avut ceva de comentat, dar acum am fost lăsat fără cuvinte. Nu am niciun comentariu negativ de făcut.

Cred că n-ar fi trebuit să iasă Ștefănescu, care mi s-a părut că a avut o evoluție foarte bună în prima parte a meciului, dar au fost schimbările care au fost. Intervine oboseala, la unii se vede într-un fel. Când ești fresh joci și foarte simplu. Când nu și ai nevoie de timp de gândire, bineînțeles că faci o atingere în plus. Dar eu cred că am fost net superiori Farului, cu excepția ultimelor minute din prima repriză.

Golul l-am luat în urma unor greșeli, dar așa se iau golurile de obicei. A vorbit Gigi destul de rău de unii dintre jucători. Singura chestie cu care nu pot să fiu de acord, eu n-am văzut că Dani Bîrligea ar fi jucat așa din zeflemea. Mi s-a părut că nu i-a ieșit, dar poate și noi ne-am obișnuit să ne rezolve toate meciurile. Acum a avut 1 la 1 cu portarul și a ratat, e ok. Nu prea avem niciun jucător care să joace în zeflemea”, a declarat Mihai Stoica la .

Mihai Toma, fotbalistul care l-a cucerit pe Mihai Stoica: „Juca cu Chiricheș de parcă jucau de o viață împreună. Nu pierde o minge. E foarte inteligent”

„Gigi are ultimul cuvânt, dar aș vrea să remarc evoluția constant bună a lui Ștefan Târnovanu în ultima vreme, a avut intervenții foarte bune la Ovidiu, la Hoffenheim, aș mai putea să remarc evoluția impecabilă a lui Dawa, care a avut niște dueluri cu Alibec pe care le-a câștigat de-o manieră entuziasmantă și evoluția și faptul că este activ la fiecare meci, acest jucător de 17 ani Mihai Toma.

S-a pierdut foarte mult timp, de aproape doi ani de zile face pregătirea cu prima echipă, am încercat tot timpul să-l împingem, dar ne-am lovit de diverse.. Nu era vorba neapărat să joace, dar să mai joace. Era pregătit de la 16 ani fără niciun fel de problemă, are o inteligență ieșită din comun. El este un jucător care a pictat, nu a greșit o minge, juca cu Chiricheș de parcă jucau de o viață împreună. Nu pierde o minge. E foarte inteligent, știe că nu se poate impune într-un contact fizic.

Nu există antrenamente la penalty, asta nu există la noi. Nu se bat penalty-uri la noi la antrenamente și chiar dacă s-ar bate nu ar conta. Asta este o chestie pe care lumea nu o înțelege sub nicio formă. Penalty bate ăla care are bărbăție. Nu există executant care bate bine la antrenamente. Petrescu și Belo băteau cel mai bine și ambii au ratat la mondiale”, a concluzionat Mihai Stoica.