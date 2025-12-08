Mihai Stoica, Managerul Anului la Super Gala Fanatik 2025. Șeful FCSB, de meserie campion

ADVERTISEMENT

Super Gala Fanatik 2025 premiază excelența din sportul românesc, iar Mihai Stoica a fost desemnat „Managerul Anului” în fotbal! Președintele roș-albaștrilor a pus serios umărul la titlul de campioană câștigat sezonul precedent de echipa din Capitală și a demonstrat din nou că este unul dintre marii profesioniști din sportul rege.

Mihai Stoica, Managerul Anului la FANATIK 2025

Mihai Stoica a primit, în cadrul Super Galei Fanatik, premiul „Managerul Anului 2025”. Președintele celor de la FCSB are în spate o experiență enormă, care l-a ajutat să realizeze lucruri mărețe în ultimul sezon. A fost non-stop alături de jucători.

Mai mult, oficialul campioanei României a demonstrat că are ochi la fotbaliști. A contribuit serios la aducerea de jucători de calitate la FCSB, Cel mai bun exemplu, fără doar și poate, este Juri Cisotti.

„Narcis Drejan mi-a dat o idee. Că venisem să fiu răutacios, dar mai bine nu. În 1983, terminam junioratul, am fost un junior netalentat și eram la Galați și l-am văzut pe Eugen Ralea. Puțini de aici știu cine e. Și am zis, ‘mamă, Ralea, de la Steaua’. Am zis că vine la Galați, Mihai Stoichiță știe despre cine e vorba. Mi-am luat inima în dinți, cred că băusem 3-4 beri, că altfel n-aveam curaj.

M-am dus și l-am întrebat ‘Domnul Ralea, nu vă supărați, veți veni la Galați?’ S-a uitat așa la mine ‘Da, sunt șanse să vin la Galați’. Și m-am întors în banda mea de prieteni și am zis ‘Bă, am vorbit cu Ralea! ‘Pentru că eram disperat să văd ce jucători mai vin la Galați. Și acum mă uit în sală, nu ai cu cine să începi când vezi cam cine e în sala asta.

Și, cum zice un prieten, influencer, ‘Bă, se pare că am reușit în viață’. Pentru că dacă sunt în sala asta și primesc un premiu într-o asemenea companie înseamnă că am reușit în viață. Mulțumesc, Horia. Mulțumesc celor care s-au gândit că deși noi suntem cum suntem, barca de play-off e puțin departe și noi înotăm, dar înotăm bine zic eu.

Vă mulțumesc tuturor pentru acest premiu. Sper să fim prin sală și la anul, sărbători fericite!”, a fost mesajul lui Mihai Stoica.

Sezonul care l-a propulsat în top

Stagiunea 2024-2025 a fost una de vis pentru FCSB. A câștigat pentru al doilea an la rând titlul în Superliga României. Bucureștenii și-au dominat toți adversarii din campionat și au fost neînvinși în play-off. A fost primul titlu câștigat consecutiv de echipa din Capitală după ani buni.

Mai mult, FCSB a făcut senzație și în Europa League, acolo unde a ajuns până în optimile de finală. Roș-albaștrii au arătat ca o echipă mare. Au bătut PAOK în trei rânduri și au făcut meciuri excelente cu formații precum Manchester United, Olympiakos, Lyon sau Hoffenheim. Mihai Stoica, cu siguranță, a fost unul dintre artizanii acestui sezon istoric.

Realizările lui MM Stoica la FCSB

Managerul unei echipe de fotbal trebuie să creeze o relație cât mai bună între jucători, staff și conducere, iar Mihai Stoica a dus această sarcină cu brio. Sezonul trecut, FCSB și-a dominat adversarii nu doar prin calitate, ci și prin psihic. Aproape tot timpul părea că există o stare de bine.

În plus, jucătorii care au fost transferați de FCSB la sugestia lui Mihai Stoica au dat randament și s-au impus ca titulari. De ani la rând, MM reușește să găsească fotbaliștii potriviți pentru echipa la care lucrează și speră să o facă și în această iarnă,