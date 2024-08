Mihai Stoica, marele absent de la Sparta Praga – FCSB. De ce a rămas oficialul roș-albaștrilor în țară. ”Nu am putut să dorm!”

. Roș-albaștrii rămân cu șanse reale de a obține calificarea în playoff-ul UEFA Champions League, unde ar putea da chiar peste Răzvan Lucescu. MM Stoica a explicat de ce nu a făcut deplasarea în Cehia.

Sparta Praga – FCSB 1-1. MM Stoică anunță sold-out la retur

Roș-albaștrii au făcut un meci mare la Praga. Dawa a marcat singurul gol al bucureștenilor, în timp ce pentru cehi a înscris Olatunji.

MM Stoica a vorbit despre meciul roș-albaștrilor, declarându-se mulțumit de rezultat. El e de părere că echipa sa ar fi meritat chiar victoria. Acesta este sigur că partida din retur va fi una intensă și garantează că va fi sold-out pe Ghencea.

„Aș fi ridicol dacă aș spune că nu sunt mulțumit de rezultat. Jucăm care pe care la București! Ne doream asta și am fost mai buni! Va fi cu certitudine sold-out, cred că bubuie site-ul acum!”, a explicat Mihai Stoica, conform PrimaSport.

Mihai Stoica, marele absent de la Sparta Praga – FCSB. De ce a rămas oficialul roș-albaștrilor în țară

Oficialul roș-albaștrilor nu a fost în Cehia și a explicat motivul pentru care a rămas în țară. Mihai Stoica nu s-a simțit bine în ultimele zile, fiind infectat cu virusul COVID-19. Starea sa de sănătate s-a îmbunătățit recent.

„La Budapesta (n.r. – cu Maccabi, în turul 2) am avut două cazuri de COVID în staff. Am simțit că mă încearcă o ușoară tuse, am făcut un test care a ieșit negativ. Am venit joi de la Budapesta, pe drum cu aer condiționat, când am ajuns eram pământ de flori. Nu am putut să dorm!

Am o aplicație care-mi spune chestii, totul era praf. Am făcut test, COVID. Am repetat testul astăzi dimineață, negativ. Am vrut să plec, dar trebuia să schimb la Viena, era cam complicat. Am zis că mai bine rămân acasă”, a declarat președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.

Până acum, rezultatele celor de la FCSB în preliminariile Champions League sunt foarte bune. Roș-albaștrii au trecut de Virtus și Maccabi Tel Aviv, iar în turul de la Praga au prestat un joc solid. Soarta calificării se va juca pe Ghencea.

În cazul în care se vor califica în playoff, roș-albaștrii se vor duela cu învingătoarea din duelul Malmö – PAOK Salonic . Ambele echipe au un lot mult mai valoros decât cel al bucureștenilor.