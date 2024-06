Mihai Stoica, mărturisiri șoc despre sănătatea sa: „Afecțiuni psihice majore, peste 20 de ani de somnifere”

Fotbalul poate fi un sport extrem de încărcat uneori pentru cei implicați în el, mai ales de natură psihică. Mihai Stoica a avut performanțe de-a lungul carierei, deși a avut episoade care l-au putut dărâma.

Condamnarea la închisoare, primul eveniment traumatic

Mihai Stoica a fost invitat în podcastul Eurocast, unde Dan Udrea este moderatorul acesteia, discutând despre subiecte sensibile. Managerul general a povestit despre cum anumite episoade l-au dus pe culmi de disperare psihică.

Printre evenimentele menționate de MM sunt condamnarea la închisoare din urmă cu un deceniu, pe care a ispășit-o, . Managerul FCSB-ului a spus că nu doar acest episod l-a dus către tratamente puternice pentru depresie.

„Au fost două episoade în viața mea. Unul a fost privarea de libertate, care m-a schimbat foarte mult, iar al doilea a fost generat de problemele pe care le-a avut fata mea. Atunci am înțeles că am devenit alt om.

„Am avut un istoric destul de stufos. Afecțiuni psihice majore, am avut o istorie de peste 20 de ani de somnifere. Am avut tratament cu calmante, nu eram bine deloc, ajunsesem să mă joc cu o folie de Xanax“, a declarat Mihai Stoica în podcast-ul .

Cancerul Teodorei, al doilea impas

De altfel, Teodora Stoica, fiica lui, a avut un episod mai puțin fericit de-a lungul vieții, un episod de cancer. cu metastaze pe care l-a suferit.

“Am aflat după operație, adică trebuia să-mi scot tiroida și credeam că nodulul e benign în urma puncției, dar nu era. N-am putut să procesez. Am plecat din spital, nu prea înțelegeam ce se întâmplă. Noroc că erau cei din jur care mi-au explicat, pur și simplu ești în stare de șoc și nu mai înțelegi ce ți se spune. Am avut şi metastaze la plămân şi la coloană.

Eu nu am făcut chimio sau alte proceduri. În primul rând m-am simțit foarte vinovată pentru că am văzut cât de afectați erau cei din jur și după ce că treci prin ceva de genul, cumva vrei să-i împaci și pe cei din jur și să pari OK pentru ei, să pari puternic, dar a fost greu. Am fost la pământ cam jumătate de an.

Te gândești că totuși n-am trăit chiar atât de nesănătos sau n-am fost atât de stresată. Chiar îți pui întrebarea de ce eu. Până să se întâmple chestia asta, nu credeam în Dumnezeu dar totuși când vorbeam… vorbeam cu cineva“, a spus Teodora Stoica, despre evenimentul dur.