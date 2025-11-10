Sport

Mihai Stoica anunță măsuri drastice la FCSB după ședința cu Gigi Becali: „Va fi unic. N-am realizat că există fotbaliști care nu au urmă de respect pentru noi”

Mihai Stoica a avut o reacție dură după partida Hermannstadt - FCSB 3-3. Oficialul campioanei a dezvăluit că mai mulți jucători vor fi pedepsiți drastic.
Bogdan Mariș
10.11.2025 | 22:18
Mihai Stoica a dezvăluit că fotbaliștii celor de la FCSB vor fi pedepsiți drastic. FOTO: colaj Fanatik
FCSB a obținut doar o remiză, 3-3, pe terenul penultimei clasate Hermannstadt, la finalul unui meci pe care l-a încheiat în inferioritate numerică, după eliminarea lui Daniel Bîrligea. Mihai Stoica a dezvăluit că se vor lua măsuri drastice după cele întâmplate, iar atacantul va fi pedepsit aspru pentru cartonașul roșu.

Mihai Stoica a discutat cu Gigi Becali și a anunțat măsuri drastice la FCSB

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului a anunțat că fotbaliștii vor fi sancționați într-un mod dur începând din acest moment pentru gesturile făcute pe gazon, un rol important în acest sens jucând și o discuție pe care a purtat-o cu patronul Gigi Becali. „Nu e cazul să mai angajeze pe cineva pentru menținerea disciplinei, pentru că am convocat de urgență Consiliul de Administrație și am decis să luăm măsuri.

În afară de amenzile care se vor aplica lui Bîrligea… Ngezana era deja ‘pending’ (n.r. pentru că plecase din cantonamentul echipei), va lua mai puțini bani la următorul salariu. Vor fi niște amenzi unice. Vor fi înștiințați după pauza cu echipele naționale. Va fi cumva un act adițional la regulamentul ăla de ordine interioară. Gigi are dreptate. Nu există o echipă care să conteste încontinuu deciziile arbitrilor.

Îmi asum, e vina mea că nu i-am amendat niciodată. Am zis că dacă din 1992 fac meseria asta și a mers așa… n-am realizat că există fotbaliști care nu au urmă de respect pentru noi. Nu e prima dată când se întâmplă așa ceva. E picătura care a umplut găleata, că pahare au fost multe. M-am opus, am trecut cu vederea. A fost un mic șantaj. Am zis ‘Hai să iasă bine’ și dacă iese uităm de amenzi”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Daniel Bîrligea va fi sancționat dur după eliminarea din meciul cu Hermannstadt: „E de neacceptat!”

Apoi, oficialul campioanei a subliniat faptul că eliminarea lui Daniel Bîrligea, care a avut un impact important asupra rezultatului de la Sibiu, va fi pedepsită dur de cei din conducere, aspect despre care a vorbit inclusiv Gigi Becali la finalul partidei. Atacantul a intrat pe teren la pauză, însă a fost extrem de nervos pe tot parcursul reprizei secunde.

Acesta a încasat două cartonașe galbene în decurs de trei minute din partea „centralului” Radu Petrescu, ambele pentru proteste. „Ce a făcut Bîrligea e de neacceptat. Nu am vorbit cu el după meci și bine am făcut. L-a imitat pe Radu Petrescu! Un gest copilăresc. A insistat, parcă voia să fie eliminat. Într-un moment în care doar neșansa făcea să nu câștigăm meciul.

El nu e la prima abatere, dar cred eu cu convingere că e la ultima. Datorită amenzii, dar și-a și dat seama că și-a bătut joc de echipă. Bîrligea s-a întors la București cu Florin Tănase și cu un șofer, cu mașina lui Tănase. Și cu Radunovic. Nu știu dacă era în lotul ăsta, dar a prins lotul ăsta. Risto era sigur”, a declarat Mihai Stoica pentru sursa menționată.

Ce a declarat Gigi Becali cu privire la sancțiunile care se vor aplica jucătorilor

Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că fotbaliștii care vor încasa cartonașe galbene pentru proteste vor fi amendați cu o sumă considerabilă. „Ai luat galben pentru proteste, 5.000 de euro. Mihai Stoica zicea că 200 doar. Bă, tu ești nebun la cap? 5.000! Îl interesează pe ăla care are sute de mii de euro, el Bîrligea, că dă 200 plus 200, 400. Că îl interesează pe el, care pleacă în străinătate, că dacă intru eu sau nu în play-off sau dacă iau sau nu campionatul. Pe ei îi interesează să își ia banii.

Mihai Stoica îmi zice de vreo 6 luni de Bîrligea. Trebuia să-mi spui mie ce ne facem? Păi tu ori ești președinte, ori nu ești mă președinte. Măcar recunoaște că ești vinovatul. Tu nu ești acolo să fii prieten cu ei, să stai la caterincă. Poți să fii prieten cu ei. Salut, salut, salut, dar să te respecte. Dacă nu, tai în carne vie sau pun pe altul. Așa debandadă cum e la mine… Nu vezi nicăieri”, a afirmat patronul campioanei.

