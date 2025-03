Mihai Stoica, mesaj categoric după scandalul de la FCSB – Rapid 3-3. ”Asta nu se va opri! Au strigat un cântec împotriva fiicei mele care era bolnavă”

Imediat după încheierea derby-ului FCSB – Rapid 3-3, Marius Șumudică a dezvăluit că din cauza scandărilor rasiste, dar Mihai Stoica .

Mihai Stoica, o nouă replică pentru Marius Șumudică după acuzațiile de rasism

Tensiunea creată în timpul meciului din prima etapă a play-off-ului din SuperLiga nu s-a disipat nici la 24 de ore de la ultimul fluier al arbitrului Horațiu Feșnic și oficialul campioanei României i-a dat o nouă replică tehnicianului giuleștean.

”Eu chiar consider că acum comportamentul lui (n.r. – Marius Șumudică) a fost ok. A zis o singură mare prostie, că am pus noi oameni să stea în spatele lui. Acolo e nucleul dur al celor de la VIP, care vin, își plătesc mereu bilete.

Ne-au înjurat și pe noi. L-au înjurat și pe Hagi. Orice, dar nu pe Hagi. L-au înjurat și pe Dan Petrescu. Orice manifestare poate fi oprită cu amendă foarte mare pentru tulburarea liniștii publice. Dar pentru asta cine să intervină? Se înjură foarte mult peste tot, pe toate stadioanele din lumea asta.

Genul acesta de manifestare apare și în situația în care tu provoci. Când tu acum două săptămâni ai provocat și ai zis, fără spună nimeni nimic, că galeria e zero și că urăști echipa, e normal că oamenii iau foc”, a declarat Stoica, la .

Mihai Stoica, exemple din alte domenii în care se înjură

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB consideră că astfel de manifestări nu vor înceta și a amintit de faptul că ultrașii rivali au compus un cântec împotriva fiicei sale Teodora când aceasta era bolnavă.

”Oamenii ăștia sunt foarte fanatici, bat orice fanatic din stadion. Ăștia știu cu date clare când li s-a părut lor că o echipă nu a jucat corect cu o altă echipă și ne-a pus nouă probleme. M-au înjurat și pe mine, ce să fac? N-o să se intervină niciodată. La mine, mii de oameni au strigat un cântec pe care l-au compus împotriva fiicei mele care era bolnavă. Asta nu se va opri niciodată.

Când în hiphop guvernează cuvinte suburbane, când în TikTok apar numai mizerii, când la stand-up se spun numai porcării. Eu nu am fost la vreun spectacol de stand-up, dar mi se pare grotesc ce aud. Să iei bani ca să înjuri, mi se pare foarte ciudat. Dar asta se caută, se pare. Lumea caută înjurăturile.

Înainte nu știam numele interlopilor. Acum interlopii își dau întâlnire pe TikTok să se provoace la luptă. Să fim serioși, asta e România din ziua de azi. Peste tot se întâmplă așa. Englezii inventează pe moment cântece și jignesc adversarii. Și ei au inventat fotbalul”, a spus Mihai Stoica.