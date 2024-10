Mihai Stoica, mesaj de mobilizare înainte de Dinamo – FCSB: „Încă o dată!”

Dinamo dă duminică seară cel mai important test din acest sezon. Formația antrenată de Zeljko Kopic va înfrunta campioana FCSB, pe Arena Națională, iar meciul se anunță unul foarte interesant, având în vedere faptul că .

Mihai Stoica, mesaj de mobilizare înainte de Dinamo – FCSB

FCSB vrea să obțină a treia victorie consecutivă în SuperLiga României, iar campioana en-titre pe cel mai mare stadion al țării. Atmosfera va fi una de sărbătoare, având în vedere că la acest joc.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica este optimist înaintea partidei cu Dinamo, echipă care traversează o formă destul de bună și are are o singură înfrângere în ultimele 11 meciuri de campionat.

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a publicat un mesaj pe contul său de Facebook, iar pe Instagram acesta a completat cu un alt mesaj de mobilizare pentru întreaga suflare roș-albastră.

ADVERTISEMENT

„Doar un uriaș fotbalist care m-a determinat să iubesc mai mult o echipă de care deja mă îndrăgostisem, deși – în anii 70 – Dinamo era la putere, cel puțin în Țiglina ll.

Doar un om de un bun simț ieșit din comun, ale cărui inițiale mi s-au adăugat de nicăieri.

Doar o fotografie alb-negru în zi de derby. Miți Majearu”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Pe Instagram, Mihai Stoica a scris „Let’s do it again!” (n.r. S-o facem încă o dată!), probabil făcând referire la ultimele întâlniri direct între cele două rivale. Dinamo nu a mai câștigat un meci cu FCSB în campionat din 16 februarie 2020, de la un 2-1.

Echipele de start la Dinamo – FCSB

Dinamo (4-3-3): Golubovic – Sivis, K. Boateng, Homawoo, R. Opruț – P. Olsen, Gnahore, Cîrjan – Milanov, Selmani, D. Politic (cpt.)

Rezerve: Al. Roșca – Licsandru, Soro, Abdallah, Peagu, Bani, Patriche, Caragea, Luna, Mărginean, Cr. Costin

Antrenor: Zeljko Kopic

ADVERTISEMENT

FCSB (4-3-3): Târnovanu – V. Crețu, M. Popescu, Dawa, Radunovic – D. Miculescu, Ad. Șut, D. Olaru (cpt.) – Al. Băluță, Bîrligea, Oct. Popescu

Rezerve: A. Vlad – Panțîru, Ștefănescu, Edjouma, D. Popa, Chiricheș, Baeten, Pantea, Musi, Ngezana, Alhassan, Luis Phelipe

Antrenor: Elias Charalambous