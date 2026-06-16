Mihai Stoica, mesaj de suflet după plecarea lui Darius Olaru: ”Când număr, încep cu 27…”

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Deși FCSB a avut un sezon dezamăgitor și a prins locul de Conference League in extremis, după barajul cu rivala Dinamo, Darius Olaru a reușit un pas important în carieră. Ce mesaj a avut Mihai Stoica după plecarea jucătorului.

Mesajul lui Mihai Stoica după transferul lui Darius Olaru în Belgia

Vicecampioana Belgiei, Union St. Gilloise, de la FCSB, anunțat în exclusivitate de FANATIK, după ce jucătorul a efectuat vizita medicală. La scurt timp, Mihai Stoica și-a luat la revedere de la căpitan printr-o postare emoționantă.

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”Eu, când număr, încep cu 27… Baftă maximă, Mexic!”, a scris oficialul FCSB pe contul de Facebook și a adăugat două inimioare, una roșie și alta albastră. Mihai Stoica a pus o fotografie în care se bucură alături de Olaru după o victorie în fața Universității Craiova și a însoțit postarea cu celebra melodie ”The Best”, interpretată de Tina Turner.

FCSB merita mai mulți bani pentru Olaru

Președintele Consiliului de Administrație este convins de faptul că FCSB merita să câștige mai mulți bani din transferul lui Darius Olaru, însă a precizat că mutarea s-a făcut pentru că jucătorul merita să i se împlinească visul de a juca în străinătate.

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”În opinia mea, e un jucător de bani mai mulți, dar nu poți să nu ții cont că vrea să plece și să facă o schimbare. Nu o să câștige mult mai mulți bani decât la noi, dar după șase ani și jumătate merita altceva. Un campionat mai atractiv decât al nostru, e în vecinătatea campionatelor foarte tari.

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Să ne gândim și la altceva. Este un fotbalist român de 28 de ani, care la echipa națională nu a avut realizările lui Ianis Hagi, spre exemplu, care are tot 28 de ani, dar a jucat în străinătate mult mai mult. Olaru spunea și el că vrea să ajungă în Champions League, are șanse.

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De lângă el au plecat Dennis Man, Florinel Coman, Moruțan, Cordea. Să mă ierte. Nu există comparație între Olaru și ei. El mereu a avut evoluții de excepție pentru noi. Niciodată nu l-am văzut să aibă o atitudine greșită. A, că avea ieșiri, pentru că avea intrări, își dădea viața tot timpul. Și la antrenamente era la fel ca la meciuri.

Eu cred că l-a luat o echipă condusă de oameni care pricep foarte bine fotbalul. Nu știu dacă va face furori, dar va fi un jucător important la Royale Union. Este un jucător căruia nu poți să-i reproșezi nimic din punct de vedere fotbalistic”, a declarat Mihai Stoica, la .

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Câți bani a încasat Gigi Becali din transferul lui Olaru

Deși Darius Olaru mai avea contract cu FCSB până în vara anului 2028, iar clauza de reziliere era de 5 milioane de euro, Gigi Becali a fost de acord să-l lase pe mijlocaș să plece la Union St. Gilloise pentru doar 3 milioane de euro.

Chiar și așa, , egalându-l pe Florin Tănase, care a fost cedat la Al Jazira, în 2022, pentru aceeași sumă. Gigi Becali a scos cei mai mulți bani din mutarea lui Dennis Man la Parma, în 2021, când a obținut 12.600.000 de euro.

Ce salariu va avea Darius Olaru la Union St. Gilloise

Transferul la vicecampioana Belgiei i-a adus lui Darius Olaru șansa de a evolua în Champions League, Union St. Gilloise urmând să intre în turul 3 preliminar al competiției, dar și o mărire semnificativă de salariu.

Dacă la FCSB câștiga 25.000 de euro lunar, adică 300.000 de euro pe an, FANATIK a aflat că după mutarea în Belgia , ceea ce înseamnă 540.000 pe sezon.