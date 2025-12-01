Mihai Stoica, mesaj dur a doua zi după Farul – FCSB 1-2: „Uluitor! Despre asta nu zice nimeni nimic”

ADVERTISEMENT

FCSB a luat o gură mare de oxigen după ce a reușit să o învingă pe Farul, la Ovidiu. Meciul era extrem de important, întrucât constănțenii ar fi luat un avans considerabil în cazul unei victorii, iar șansele campioanei la play-off ar fi devenit infime. Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a răbufnit a doua zi după meci într-un mesaj pe social media, cu privire la două faze de arbitraj.

Mihai Stoica a pus tunurile pe două faze de arbitraj

Deși FCSB a câștigat și accederea în play-off a devenit din nou „palpabilă”, Mihai Stoica nu a trecut cu vederea două faze de arbitraj care, din punctul său de vedere, nu au fost judecate corect. Managerul general al FCSB consideră că penalty-ul acordat în urma contactului dintre Tănasă și Târnovanu nu a fost acordat corect și semnalează o posibilă lovitură de la 11 metri în favoarea campioanei, despre care nu s-a vorbit.

În debutul partidei, Florin Tănase i-a pasat lui Adrian Șut, care a pătruns în interiorul suprafeței de pedepsă și a trimis o centrare în fața porții spre italianul Juri Cisotti. În urma duelului pentru minge, mijlocașul adus de la Oțelul Galați ar fi fost călcat de Bogdan Țîru, stoperul Farului, însă Rareș Vidican a lăsat jocul să continue și a dictat repunere din colțul careului mic.

„Este uluitor cum toată lumea ne explică cât de clar e un penalty când Târnovanu atinge mingea și Tănasă duce piciorul stâng intenționat pentru a căuta contactul. Despre cum îl calcă Țîru pe Cisotti în minutul 2 și un pic, nimic”, a scris Mihai Stoica pe Facebook a doua zi după Farul – FCSB 1-2.

Ce a spus Gigi Becali despre penalty-ul acordat Farului în meciul cu FCSB

Gigi Becali, patronul campioanei României, are aceeași părere ca Mihai Stoica. Portarul lui FCSB a atins mingea, însă și-a doborât și adversarul:

„Ăsta nu e 11 metri niciodată. Pune mâna pe minge. Omul e portar, pune mâna pe minge. Ce să facă portarul să nu mai atingă mingea? Întinde mâna că e portar. O să vedem la analiza lui Marius Avram. După, 6 minute prelungiri? Pentru ce să dai 6 minute prelungiri?”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA, despre deciziile lui Rareș Vidican și Sebastian Colțescu.

Care este situația din clasament a FCSB-ului în acest moment

După ce a obținut trei puncte împotriva unei adversare directe la calificarea în play-off, FCSB a prins din nou aripi și se află la doar două puncte de locul șase. Foarte multe echipe se luptă pentru ultimele două locuri, întrucât primele patru par deja bătute în cuie.

FCSB se află pe locul 9, cu 24 de puncte, iar în fața ei se află Oțelul și UTA, până la locul șase, care este ocupat de Farul. Pe o distanță de doar trei puncte se află 5 echipe, toate cu speranțe la play-off. Pentru campioana ultimelor două sezoane