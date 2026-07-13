Mihai Stoica, mesaj dur pentru Universitatea Craiova: „FCSB e favorită la titlu, nu ei!”

Noul sezon din SuperLiga este foarte aproape de start. Echipe precum Universitatea Craiova și U Cluj au jucat deja, atât în cupele europene cât și în meciul direct din Supercupa României. Mihai Stoica i-a văzut pe olteni și nu are încredere în aceștia că își vor apăra titlul câștigat în stagiunea trecută. Ce a spus, de fapt, despre campioana României.
Universitatea Craiova este echipa momentului în România. Oltenii, care sezonul trecut au câștigat Cupa și campionatul, și-au trecut în cont acum și Supercupa României după duelul câștigat tot cu U Cluj. Mihai Stoica a văzut prestațiile de până acum alte oltenilor, însă susține răspicat că FCSB este echipa cu cele mai mari șanse la titlu în stagiunea 2026/2027.
„Eu vreau să mă încurajez şi eu puţin pentru că, într-adevăr, Craiova a arătat excepţional în ultimul timp. Nu, nu e favorită la titlu, noi suntem favoriţi la titlu, indiscutabil, doar să reuşim să facem transferurile pe care ni le-am propus. Plus că să-i vedem în Europa!”, a declarat MM Stoica la Prima Sport.
Mihai Stoica a vorbit și despre marele minus pe care l-a identificat până acum la echipa lui Filipe Coelho. Președintele FCSB-ului a scos în evidență felul în care trupa din Bănie face tranziția negativă. „Încrederea e cel mai important atuu pe care îl putea avea o echipă, ei erau sigur că o să câştige şi de data asta cu U Cluj.
Universitatea are parte de experienţa pe care am avut-o noi cu Urziceni când jucam cu CFR, mereu pierdeam cu ei. Ştiam din start! Aşa în joc, sincer, U Cluj nu a arătat rău deloc. Chiar fără mulţi jucători în primul 11. Eu la Craiova am văzut nişte probleme pe tranziţie negativă, poate să fie pe început de sezon!”, a mai spus MM, conform sursei citate.