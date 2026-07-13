Mihai Stoica, mesaj dur pentru Universitatea Craiova: „FCSB e favorită la titlu, nu ei!”

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Noul sezon din SuperLiga este foarte aproape de start. Echipe precum Universitatea Craiova și U Cluj au jucat deja, atât în cupele europene cât și în meciul direct din Supercupa României. Mihai Stoica i-a văzut pe olteni și nu are încredere în aceștia că își vor apăra titlul câștigat în stagiunea trecută. Ce a spus, de fapt, despre campioana României.

Mihai Stoica nu îi dă nicio șansă Universității Craiova la titlu

Universitatea Craiova este echipa momentului în România. Oltenii, care sezonul trecut au câștigat Cupa și campionatul, Mihai Stoica a văzut prestațiile de până acum alte oltenilor, însă susține răspicat că FCSB este echipa cu cele mai mari șanse la titlu în stagiunea 2026/2027.

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„Eu vreau să mă încurajez şi eu puţin pentru că, într-adevăr, Craiova a arătat excepţional în ultimul timp. Nu, nu e favorită la titlu, noi suntem favoriţi la titlu, indiscutabil, . Plus că să-i vedem în Europa!”, a declarat MM Stoica la

Marea problemă identificată de Mihai Stoica la Universitatea Craiova

Mihai Stoica a vorbit și despre marele minus pe care l-a identificat până acum la echipa lui Filipe Coelho. Președintele FCSB-ului a scos în evidență felul în care trupa din Bănie face tranziția negativă. „Încrederea e cel mai important atuu pe care îl putea avea o echipă, ei erau sigur că o să câştige şi de data asta cu U Cluj.

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Universitatea are parte de experienţa pe care am avut-o noi cu Urziceni când jucam cu CFR, mereu pierdeam cu ei. Ştiam din start! Aşa în joc, sincer, U Cluj nu a arătat rău deloc. Chiar fără mulţi jucători în primul 11. Eu la Craiova am văzut nişte probleme pe tranziţie negativă, poate să fie pe început de sezon!”, a mai spus MM, conform sursei citate.

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