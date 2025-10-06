Mihai Stoica, mesaj la primele ore ale dimineții după FCSB – Universitatea Craiova 1-0: ”N-a fost ok”

Înainte de FCSB – Universitatea Craiova 1-0, din , Mihai Stoica era conștient de faptul că înfrângerea cu Young Boys Berna din Conference League și vremea proastă vor face ca suporterii să nu ia cu asalt Arena Națională, dar preciza la emisiunea ”MM la FANATIK” că tot .

Mihai Stoica, deranjat de numărul mic de suporteri de la FCSB – Universitatea Craiova 1-0

Previziunile s-au dovedit a fi mult mai sumbre, deoarece pe cel mai mare stadion al țării, la victoria în fața uneia din principalele contracandidate în lupta la titlu, nu au fost prezenți decât 11.403 oameni.

Mâhnit peste măsură de faptul că fanii au părăsit trupa lui Elias Charalambous, Mihai Stoica a ținut să le mulțumească celor care nu au ținut cont de momentul greu al echipei și de vremea rea și au venit să-și susțină favoriții.

”N-a fost OK pentru unii formula de start cu YB, chiar dacă toți suporterii erau conștienți de importanța meciului cu Craiova. N-a fost OK pentru unii formula de start cu YB pentru că s-a pierdut meciul. În Olanda s-a câștigat, deci a fost OK.

Mulțumim din suflet celor mai devotați suporteri, care au ales să ne fie alături și aseară. Au fost 11.000. 1.000 de fiecare jucător care evolua. Exact așa s-a simțit. Și a ieșit OK”, a scris oficialul ”roș-albaștrilor”, pe contul de Facebook.

MM Stoica a răbufnit înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova. Cum i-a numit pe suporterii care n-au venit la stadion

Chiar înainte de începerea meciului cu Universitatea Craiova, Mihai Stoica nu a putut să-și ascundă dezamăgirea cu privire la numărul mic de fani prezenți pe Arena Națională și numindu-i ”cetățeni” sau ”suporteri de rezultat”.

”Va fi lume puțină. Dar prefer să jucăm cu 10.000, 12.000 sau cu 15.000 de oameni care simt ceva pentru echipa asta decât cu cetățeni care să vină doar când sunt rezultate bune sau când sunt 24,5 grade Celsius afară sau mai știu eu ce sărbătoare e mâine și nu se duc la serviciu.

Stați acasă, fraților! Stați acasă, beți o bere, foarte frumos, e excepțional! Lăsați-i să vină la stadion pe cei pentru care chiar contează echipa asta!”, a declarat președintele Consiliului de Administrație al FCSB.

FCSB, părăsită de suporteri și în cupele europene

Nici măcar cupele europene nu-i mai atrag foarte tare pe suporterii FCSB, atâta timp cât adversarul nu este un nume mare al fotbalului. Și asta s-a văzut la duelul cu Young Boys Berna, din etapa a 2-a a grupei de Europa League.

În ciuda faptului că ”roș-albaștrii” câștigaseră în deplasare cu Go Ahead Eagles și apoi a urmat succesul din campionat cu Oțelul Galați, la duelul cu elvețienii Arena Națională nu s-a umplut nici măcar pe jumătate, în tribune fiind doar 25.000 de fani.