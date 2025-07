Mihai Stoica, mesaj pentru suporterii FCSB înaintea returului cu Shkendija: ”E cel mai greu moment din ultimul deceniu”

Returul cu Shkendija din turul 2 preliminar al Champions League va avea loc miercuri, 30 iulie, de la ora 20:30, iar Mihai Stoica a făcut un apel la suporterii FCSB să fie alături de echipă pentru a putea răsturna .

ADVERTISEMENT

Suporterii FCSB, chemați de Mihai Stoica la stadion pentru returul cu Shkendija

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României consideră că este cel mai greu moment al ”roș-albaștrilor” din ultimii 10 ani și își dorește ca fanii să renunțe la comentariile pe rețelele de socializare și să vină la stadion pentru a ajuta în mod real echipa.

”Este primul moment greu din ultimii doi ani. Și, ținând cont de așteptări, probabil cel mai greu din ultimul deceniu. Nu ignor meciul cu Farul, dar simt nevoia să mă refer la ce va fi pe Arena Națională. Și nu doar pe teren, ci – mai ales – în tribune.

ADVERTISEMENT

Miercuri, pe 30 iulie, vom afla dacă echipa care a dominat autoritar Liga 1 în ultimii doi ani și a jucat 64 meciuri oficiale în ultimul sezon are suporteri care înțeleg că e mare nevoie de aportul lor pe stadion. Nu doar pe rețele”, a scris Stoica, pe contul de Facebook.

Vrea 40.000 de spectatori la returul cu Shkendija

Imediat după înfrângerea suferită în meciul tur cu Shkendija, Mihai Stoica s-a arătat optimist că FCSB și a amintit de ”dubla” cu Sabutarlo din urmă cu 3 ani.

ADVERTISEMENT

”Presiunea va fi imensă pe adversarii noștri. Cred că va fi cu totul altceva. Am văzut ostilitate de la 7.000 de spectatori. Suporterii noștri conștientizează că este un moment dificil și îi vom avea lângă noi. Nu există motive pentru care să nu obținem o victorie la un scor care să ne permită să mergem mai departe.

ADVERTISEMENT

Pentru retur mizez pe 35.000 – 40.000 de suporteri care să fie un ajutor, cum au fost mereu. Acum 3 ani am jucat împotriva lui Saburtalo, echipă superioară celor împotriva cărora am jucat astăzi. Atunci am pierdut în prima manșă și ne-am calificat”, a declarat oficialul campioanei României.