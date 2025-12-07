Mihai Stoica, mesaj tare pentru toți fanii FCSB: „Vom fi foarte bine în 2026. Casele de pariuri vor schimba cotele”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica rămâne optimist la final de an, după o primă parte de sezon dezamăgitoare pentru FCSB. Oficialul campioanei României le-a făcut o promisiune suporterilor echipei.

Mihai Stoica și promisiunea pentru fanii FCSB-ului în 2026

FCSB a suferit mai multe rezultate dezamăgitoare în prima parte a noului sezon. Bucureștenii au avut un parcurs sub așteptări atât în campionat, cât și în cupele europene, deși stagiunea trecută au impresionat în ambele competiții.

ADVERTISEMENT

După Mihai Stoica rămâne optimist. Președintele campioanei României mizează foarte mult pe , considerând că FCSB va arăta total diferit de anul viitor.

„Eu am două fețe. Cine mă cunoaște știe că am două fețe. Chiar dacă mă camuflez foarte bine, sunt și foarte optimist în același timp. Pentru că mai avem 3 meciuri. Ok, indiferent ce se întâmplă, noi în iarnă știm ce avem de făcut.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă e perioada foarte scurtă. Noi deja am început să ne mișcăm și ne vom mișca în continuare, iar noi în 2026 vom fi foarte buni. Sunt convins de treaba asta!”, a spus inițial Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica nu renunță să creadă în titlu. „Noi știm să jucăm play-off-ul!”

FCSB, campioana ultimelor două ediții de SuperLiga, nu își ia gândul de la titlu nici în acest sezon. Mihai Stoica a punctat faptul că echipa lui are experiența necesară pentru a gestiona play-off-ul și pentru a se impune la final,

„Dacă ne gândim la play-off, implicit ne gândim la titlu. Pentru că, ok, la momentul ăsta nu arată foarte bine șansele noastre de a accede în play-off. Dar, în situația în care vom ajunge în play-off, deja casele de pariuri vor schimba cotele.

ADVERTISEMENT

Pentru că noi știm să jucăm play-off. Am știut mereu să jucăm play-off-ul și atâta timp cât am ajuns la mâna noastră, din păcate și la mâna arbitrilor, dar am ajuns la mâna noastră la meciul cu FC Voluntari din penultima etapă a play-off-ului, în condițiile în care după 3 etape eram la 8 puncte de lider. Atât vreau, să ajungem în play-off!”, a mai spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.