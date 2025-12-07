Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mihai Stoica, mesaj tare pentru toți fanii FCSB: „Vom fi foarte bine în 2026. Casele de pariuri vor schimba cotele”. Exclusiv

Ce le-a transmis Mihai Stoica fanilor FCSB-ului pentru anul 2026. Promisiunea oficialului campioanei României și motivul pentru care vrea să prindă, de fapt, play-off-ul.
Mihai Dragomir
07.12.2025 | 14:15
Mihai Stoica mesaj tare pentru toti fanii FCSB Vom fi foarte bine in 2026 Casele de pariuri vor schimba cotele Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ce mesaj a avut Mihai Stoica pentru fanii FCSB-ului în 2026. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Mihai Stoica rămâne optimist la final de an, după o primă parte de sezon dezamăgitoare pentru FCSB. Oficialul campioanei României le-a făcut o promisiune suporterilor echipei.

Mihai Stoica și promisiunea pentru fanii FCSB-ului în 2026

FCSB a suferit mai multe rezultate dezamăgitoare în prima parte a noului sezon. Bucureștenii au avut un parcurs sub așteptări atât în campionat, cât și în cupele europene, deși stagiunea trecută au impresionat în ambele competiții.

ADVERTISEMENT

După 0-0 cu Dinamo în derby-ul etapei a 19-a, Mihai Stoica rămâne optimist. Președintele campioanei României mizează foarte mult pe mutările care se vor face în iarnă la echipă, considerând că FCSB va arăta total diferit de anul viitor.

„Eu am două fețe. Cine mă cunoaște știe că am două fețe. Chiar dacă mă camuflez foarte bine, sunt și foarte optimist în același timp. Pentru că mai avem 3 meciuri. Ok, indiferent ce se întâmplă, noi în iarnă știm ce avem de făcut.

ADVERTISEMENT
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung...
Digi24.ro
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din istoria SUA au ieșit din izolare

Chiar dacă e perioada foarte scurtă. Noi deja am început să ne mișcăm și ne vom mișca în continuare, iar noi în 2026 vom fi foarte buni. Sunt convins de treaba asta!”, a spus inițial Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a ”dispărut”:...
Digisport.ro
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a ”dispărut”: ”Am făcut un pas înapoi”

Mihai Stoica nu renunță să creadă în titlu. „Noi știm să jucăm play-off-ul!”

FCSB, campioana ultimelor două ediții de SuperLiga, nu își ia gândul de la titlu nici în acest sezon. Mihai Stoica a punctat faptul că echipa lui are experiența necesară pentru a gestiona play-off-ul și pentru a se impune la final,

„Dacă ne gândim la play-off, implicit ne gândim la titlu. Pentru că, ok, la momentul ăsta nu arată foarte bine șansele noastre de a accede în play-off. Dar, în situația în care vom ajunge în play-off, deja casele de pariuri vor schimba cotele.

ADVERTISEMENT

Pentru că noi știm să jucăm play-off. Am știut mereu să jucăm play-off-ul și atâta timp cât am ajuns la mâna noastră, din păcate și la mâna arbitrilor, dar am ajuns la mâna noastră la meciul cu FC Voluntari din penultima etapă a play-off-ului, în condițiile în care după 3 etape eram la 8 puncte de lider. Atât vreau, să ajungem în play-off!”, a mai spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoica, mesaj tare pentru toți fanii FCSB

Darius Olaru, amendă de 10.000 de euro după FCSB – Dinamo. „Nu e...
Fanatik
Darius Olaru, amendă de 10.000 de euro după FCSB – Dinamo. „Nu e glumă”. Exclusiv
Mihai Stoica, prima reacție după FCSB – Dinamo 0-0. A avut un singur...
Fanatik
Mihai Stoica, prima reacție după FCSB – Dinamo 0-0. A avut un singur remarcat, dar nu e fotbalist! Dezvăluire tare despre jucătorii FCSB: „Acum pot să spun!”
S-a dat Ngezana lovit la pauza derby-ului FCSB – Dinamo 0-0? ”Poate unii...
Fanatik
S-a dat Ngezana lovit la pauza derby-ului FCSB – Dinamo 0-0? ”Poate unii jucători sunt de partea lui Crețu”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
BREAKING | Stadionul echipei din SuperLiga, scos la licitație în plin campionat! Președintele...
iamsport.ro
BREAKING | Stadionul echipei din SuperLiga, scos la licitație în plin campionat! Președintele a rupt tăcerea: 'Nu avem fonduri!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!