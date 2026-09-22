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Mihai Stoica (61 de ani) a fost întrebat despre interesul celor de la FCSB pentru Nicolae Stanciu (33 de ani), în contextul în care FANATIK a informat recent în exclusivitate că , urmând să li se alăture „șepcilor roșii” în iarnă, în contextul în care campionatul din China se încheie în noiembrie.

Mihai Stoica: „Ne interesează foarte tare” transferul lui Nicolae Stanciu

Președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru a confirmat cu această ocazie că există în continuare interes dinspre FCSB pentru căpitanul naționalei României, iar în acest context decizia finală bineînțeles că îi aparține în totalitate acestuia. Totodată, MM a fost întrebat și despre un posibil interes pentru Andrei Burcă (33 de ani), , dar a transmis că în acest moment nu se pune problema de așa ceva.

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„(n.r. – Dacă FCSB este interesată de Nicolae Stanciu) Foarte tare. Am discutat, sigur. Sunt discuții private. Eu cred că nu are niciun sens să vorbesc acum, trebuie să așteptăm să se întoarcă din China, în noiembrie se termină campionatul acum. Mi-aș dori foarte mult, decizia îi aparține.

Una e să stai în China singur și alta e să stai la Cluj sau la București cu familia. Nu se pune problema la Stanciu de banii din China. Sunt în stare chinezii să îi dea de trei ori salariul pe care îl are acum. Românii au cele mai bune cifre acum. (n.r. Despre Burcă) Nu a fost nicio discuție”, în direct la

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Ce a spus Gigi Becali despre situația lui Nicolae Stanciu

, în ciuda discuțiilor cu U Cluj, patronul de la FCSB a subliniat că Stanciu are în continuare ușa larg deschisă pentru o revenire la echipa roș-albastră: „Așa și? Am zis că Nicușor Stanciu are oricând ușa deschisă să vină la noi. Dacă merge la U Cluj, are ușa deschisă la noi. Dacă se duce la Rapid sau Dinamo, atunci nu. Dar dacă se duce la U Cluj, oricând ușa-i deschisă. Am câștigat prea mulți bani cu el, ca și cu Reghe. Am câștigat mulți bani cu Stanciu și plus de asta am luat și 10 milioane pe el, deci mulți bani am câștigat.

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Eu pot să iau jucători, de exemplu, de la Rapid, de la Dinamo, nu-i problemă, dar dacă tu ai fost al meu cum ai fost tu, Stanciu, și noi am câștigat împreună, cum ar veni, de exemplu Chipciu, dacă s-ar duce la Dinamo, la revedere, s-a uitat. Stanciu, dacă se duce la Dinamo, la revedere! Păi, bă, tu, ai făcut performanțe și te-ai făcut milionar cu mine, nu mai ai ce căuta la Dinamo și la Rapid. Acolo n-ai ce căuta!”.