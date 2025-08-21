Mihai Stoica, negru de supărare după Aberdeen – FCSB 2-2! Apel către UEFA: „Nu e normal!”

Mihai Stoica a oferit o primă reacție , turul play-off-ului din Europa League. Vizibil afectat de deznodământul partidei din Scoția, în care campioana României a fost egalată pe final de joc după ce a condus cu 2-0, având pe de altă parte și un eliminat, Juri Cisotti, încă din minutul 39, oficialul clubului roș-albastru și-a adus aminte de scandalul vizelor petrecut înaintea acestui duel.

Mihai Stoica a pus tunurile pe UEFA în scandalul vizelor de dinainte de Aberdeen – FCSB 2-2: „Să se impună, nu e normal să se întâmple așa ceva!”

El a transmis că nu este normal ca autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii să considere că Ngezana, Radunovic și Alhassan au venit pentru a munci în contextul acestui joc și astfel ei să nu primească în acest sens vizele acelea de extracomunitari, devenind în mod evident indisponibili pentru această partidă.

În plus, el a făcut cu această ocazie și un apel către UEFA, să se impună pe viitor în astfel de spețe în fața britanicilor pentru ca episoadele de acest gen să nu mai fie posibile.

„Nu putem să acceptăm sub nicio formă, nu e vorba de muncă, nu au venit să joace în Regatul Unite, UEFA trebuie să se impună, nu e normal să se întâmple așa ceva.

Sper ca peste o săptămână să avem 40.000 de suporteri care să facă o atmosferă de două ori mai tare decât a fost azi aici. La București, atmosfera a jucat fotbal de multe ori.

Oficialul campioanei României a glumit amar: „La București au drept de muncă, da”

La București au drept de muncă, da… Clar că va fi total schimbat duelul față de ce a fost astăzi. Trebuie să marcăm, să câștigăm, cumva e un deja-vu. În play-off-ul anului trecut am făcut 1-1 la Linz, am câștigat 1-0 la retur în prelungiri. Indiferent cum, trebuie să ne calificăm. Este o competiție care adună echipe cu nume mari. Va fi un meci nu foarte ușor, clar, dar putem să ni-l facem ușor.

(…) Trebuie să îndreptăm situația și acolo (n.r. în campionat), să vedem acum ce jucători vom avea apți, mulțumim autorităților britanice că avem trei jucători buni care abia așteaptă să joace. Ce să facem? Glumim amar, sarcasmul cred că aici s-a inventat”, a spus Mihai Stoica în direct la după