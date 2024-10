Mihai Stoica, nemilos cu Ciprian Deac după FC Argeș – CFR Cluj 2-2: „E vrăjeală, sunt povești astea”

Situația de la echipa lui Dan Petrescu pare una critică. Formația din Gruia pare că nu se mai poate ridica la nivelul rezultatelor din urmă cu câteva sezoane, iar atmosfera pare una extrem de tensionată.

Probleme în vestiar la CFR Cluj? Ce a făcut Deac după ce Dan Petrescu l-a schimbat

Partida de la Mioveni a fost, fără doar și poate, dominată de ardeleni. Totuși, piteștenii au luptat și au obținut un punct care poate cântări enorm în economia calificării în fazele superioare ale competiției. Meciul nu a fost lipsit de momente fierbinți.

În minutul 66, căpitanul celor de la CFR Cluj, Ciprian Deac, a fost înlocuit de Alin Fică. Acesta și-a dat jos banderola și pur și simplu a aruncat-o pe suprafața de joc.

Ulterior, Deac a explicat că gestul său nu a fost unul sfidător, ci doar a acționat în așa fel încât era sigur că cel din spatele său, Adrian Păun, ar urma să poarte banderola până la finalul jocului. Totuși, Păun a fost schimbat chiar în același moment.

MM Stoica l-a taxat pe Deac

MM Stoica, oficialul celor de la FCSB, a văzut faza și l-a criticat în termeni duri pe Ciprian Deac. El este de părere că discursul lui Ciprian Deac ar fi unul fals. Acesta crede că jucătorul ardelenilor ar fi fost extrem de frustrat de schimbare.

„A aruncat în scârbă, nu că venea Adiță să o ia. E vrăjeală, sunt povești astea. Așa a vrut să o arunce”, a declarat Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, conform primasport.ro.

Declarația lui Ciprian Deac:

„Am fost nervos pe mine. Am văzut că vine Păun, nu știam că e schimbat și el. Am aruncat, e adevărat, dar eram supărat pe mine. E o mândrie să port banderola CFR-ului. Nu am cum să fiu supărat pe Mister. Nu am văzut că va fi schimbat, am lăsat banderola mai apăsat.

Mister, dacă mă schimbă în minutul 1, mă duc și îi strâng mâna. A făcut multe pentru CFR. Îmi doream mult să câștigăm, nu am fost mulțumit de mine. Nu traversăm cea mai bună perioadă. Ați văzut și în campionat, cu o victorie ești sus, cu un eșec ieși din primele 6.

Acum am avut un meci greu, se echilibrează valorile pentru că ei își doresc mult. E clar că nu suntem cei mai fericiți fotbaliști. Nu traversăm cea mai bună perioadă, dar dacă legăm 2-3 victorii, vom fi sus și moralul va fi altul. Valoarea lotului mă face să cred că vom reveni. E normal să îmi fac speranțe. Ne dorim Cupa foarte tare, ne duce în cupele europene”, a transmis Ciprian Deac după FC Argeș – CFR Cluj 2-2.