Mihai Stoica, nemilos după România – Olanda 0-3: „El e principalul vinovat!”

Managerul general al campioanei României a vorbit și despre faza primului gol marcat de batavi, trăgându-l la răspundere pe Marius Marin, despre care a spus că este principalul vinovat.

Mihai Stoica, nemilos după România – Olanda

Mihai Stoica a fost nemilos după eliminarea și a comentat momentele cheie ale confruntării, spunând că Marius Marin e vinovat la primul gol primit de „tricolori”.

„Vinovatul principal la primul gol este Marius Marin, care în loc să-l dubleze pe Raţiu, s-a întors cu spatele. N-am mai văzut spirit, am văzut puţină teamă. Nu poţi să spui că l-ai pierdut pe Mogoş şi că acolo s-a pierdut totul.

El era absolut total depăşit, apoi a intrat Racoviţan şi sunt două faze care spun totul despre meciul ăsta, când Racoviţan încearcă să apere mingea şi Drăguşin, la golul doi. Rezultatele au fost peste aşteptări, asta este opinia mea”, a spus Mihai Stoica, la TV .

„Nu știu dacă am fost noi atât de slabi cât de buni au fost ei!”

, remarcându-i pe fotbaliștii batavi, despre care a spus că pictau pe teren. Nici Andrei Rațiu nu a scăpat de analiza managerului general al FCSB-ului.

„Noi am câştigat grupa, din nefericire astăzi am întâlnit o echipă care până acum s-a ascuns, nu şi-a demonstrat valoarea. Dar ce au putut să joace astăzi, că nu ştiu dacă am fost noi atât de slabi cât de buni au fost ei.

În afară de Xavi Simons care i-au încurcat, toţi jucătorii de la mijloc în sus au pictat. Raţiu s-a descurcat cu Mudryk pentru că avea doar viteză, s-a descurcat cu Doku, onorabil.

Dar împotriva unui adversar extrem de inteligent cum este Gakpo nu mai poate să facă faţă”, a mai spus Mihai Stoica. Cody Gakpo a fost fotbalistul Olandei care a deschis scorul în minutul 20.

România a terminat pe primul loc grupa E de la Campionatul European din Germania, cu patru puncte, grupă din care au mai făcut parte: Belgia, Slovacia și Ucraina.